Giornata mondiale della salute 2025: riflettori puntati su benessere materno e neonatale

Ogni anno 300.000 donne e oltre 2 milioni di neonati muoiono per cause prevenibili: l’allarme OMS per il 2025

Il 7 aprile è la Giornata mondiale della salute, un’occasione per riflettere sul diritto alla salute – intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale – promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel giorno dell’anniversario della sua fondazione nel 1948. E proprio il 7 aprile l’OMS lancerà una campagna, dal titolo “Healthy beginnings, hopeful futures” (“Un inizio sano, un futuro pieno di speranza”), che per tutto l’anno si concentrerà sulla salute materna e neonatale.

“L’attenzione di questa campagna arriva in un momento cruciale, mirando ad aiutare i paesi a recuperare i progressi perduti, e nel contempo a presentare nuove ricerche e prove che miglioreranno la salute delle donne e dei bambini a livello globale – ha affermato il dott. Anshu Banerjee, direttore della salute materna, neonatale, infantile e adolescenziale e dell’invecchiamento presso l’OMS – mentre le carenze dell’assistenza umanitaria mettono a repentaglio un’ancora di salvezza fondamentale per milioni di persone, sarà anche un’opportunità per intensificare il supporto e la collaborazione per la salute globale e dare speranza a coloro che hanno urgente bisogno di cure salvavita”.

Secondo i dati dell’OMS ogni anno quasi 300.000 donne perdono la vita a causa della gravidanza o del parto, mentre oltre 2 milioni di bambini muoiono nel primo mese di vita e circa 2 milioni nascono morti. Si tratta di circa 1 morte prevenibile ogni 7 secondi.

