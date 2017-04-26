‘Giornata nazionale della sicurezza in mare’, le attività sul Lungomare di Reggio

Il 29 aprile dalle 9.30 sul Lungomare una simulazione di soccorso in mare con Capitaneria, Polizia, Finanza e Vigili del Fuoco, e un corso per le scuole sul rispetto di mare e spiagge

Nel solco di una tradizione ormai consolidata, la Sezione Reggio Calabria Sud della Lega Navale Italiana svolgerà anche nel 2017 la “Giornata nazionale della sicurezza in mare”, il 29 aprile a partire dalle ore 9.30 presso il lungomare di RC- Arena “Ciccio Franco”.

Saranno coinvolte, oltre a tutti i Soci, anche le scolaresche, le Associazioni, e la cittadinanza, con il sostegno delle Autorità locali e dei mezzi di informazione onde perseguire la massima divulgazione e visibilità dell’iniziativa.

Il programma della Giornata e l’esercitazione SAR

Il programma della “Giornata” prevede la messa in atto di una Esercitazione SAR coordinata dalla Direzione Marittima della Calabria – Capitaneria di Porto di RC, con la partecipazione della Questura con la loro squadra nautica, il V° Reparto Volo ed il gruppo sommozzatori, la Guardia di Finanza, il gruppo nautico dei Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana.

Tale “Giornata” si propone di favorire la formazione ad una reale cultura nautica degli alunni che vivono in località balneari. Ci si propone di responsabilizzare i ragazzi e di educarli ad un sano rapporto con il mare nelle sue varie dimensioni. Inoltre ha la finalità di sensibilizzarli sul corretto utilizzo del mare e delle spiagge, rendendoli, al contempo, edotti sulle principali norme da osservare a tutela della pubblica incolumità e in difesa

dell’ambiente.

La simulazione operativa nello scenario dello Stretto

È importante divulgare la cultura del mare, soprattutto in una città come la nostra, con naturale vocazione marittima, poiché consentirà un maggiore sviluppo del territorio. La Giornata si articolerà nello scenario dello Stretto di Messina, presso il lungomare di RC-arena “Ciccio Franco”. Verrà effettuata una simulazione operativa a bordo, seguito dall’intervento delle unità navali della Capitaneria, Polizia, Guardi di Finanza e Vigili del Fuoco. Mezzi aerei saranno impiegati per l’avvistamento del mezzo in avaria e per l’eventuale trasporto dei sommozzatori. I discenti assisteranno da terra a tutte le operazione di salvataggio.

Inoltre parteciperanno ad un corso di “Consigli utili per affrontare l’estate” dove si parlerà di norme per vivere le giornate al mare nel rispetto dell’ambiente e della salute dei bagnanti.