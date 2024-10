Giornata nazionale Plastic Free: l’iniziativa organizzata a Reggio Calabria

Il 18 aprile 2021 è la giornata nazionale Plastic Free con più di 160 eventi in tutta Italia. Ed anche a Reggio Calabria è tutto pronto per il quinto appuntamento firmato PlasticFree e Differenziamoci Differenziando.

Giornata nazionale Plastic Free

“Liberiamo il mondo dalla plastica. Insieme possiamo fare la differenza e cambiare in positivo questo pianeta”.

È questo l’appello che si legge non appena aperto il sito Plastic Free Onlus. Un invito a tutta la popolazione a scendere in campo per eliminare quanta più plastica possibile non solo da spiaggia e strade, ma anche, più in generale, dalla nostra vita.

Leggi anche

Nuovo appuntamento a Reggio Calabria

L’iniziativa, promossa dalle due associazioni, è volta a sensibilizzare i cittadini e le cittadine ad avere rispetto dell’ambiente e dei luoghi della nostra Città.

L’appuntamento è per domenica 18 aprile, alle ore 9:15 all’ingresso del Lido Comunale “Genoese Zerbi”. L’obiettivo dei volontari è quello di ridare dignità e decoro ad una delle strutture più belle della città. L’evento, totalmente gratuito, sarà un’occasione adatta a grandi e piccini per offrire il proprio supporto nella salvaguardia del nostro fantastico territorio. Negli scorsi appuntamenti sono state davvero tante le famiglie che hanno deciso di partecipare “al completo” portando con sé anche i più piccoli.

Dalle 9:30 alle 12:30 si effettuerà, quindi, la pulizia della spiaggia, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid e del principio di raccolta differenziata (rimuoveremo vetro e multimateriale, NO indifferenziato, NO ingombranti!).

Le attrezzature necessarie, assicurano gli organizzatori, come sacchi, guanti, bidoni carrellati, saranno gentilmente fornite da AVR e da Plastic Free. È consigliabile, comunque, portare con sé un paio di guanti robusti, come quelli felpati che si trovano nei negozi di casalinghi.

Leggi anche

Maggiori informazioni

Compila il form per la partecipazione, QUI.

Per qualsiasi informazione potete contattare i referenti Plastic Free:

Serena Pnesabene – 3925033511

Davide Arillotta – 3402121587

Evento Facebook, QUI.