Giornate FAI di Primavera 2025: alla scoperta dei tesori della devozione reggina

Le Giornate FAI di Primavera 2025 celebrano il loro 50° anniversario con un’edizione speciale dedicata ai “Sentieri del Giubileo: alla scoperta dei tesori nascosti della devozione reggina”, un evento che si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo a Reggio Calabria.

L’iniziativa, curata dalla Delegazione reggina del FAI, guidata da Dina Porpiglia, è il frutto di una sinergia tra Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, Museo Diocesano, Soprintendenza ABAP e Archivio di Stato, istituzioni che hanno siglato un protocollo d’intesa per valorizzare il patrimonio culturale ecclesiastico della città.

I luoghi della spiritualità e dell’arte sacra reggina

L’itinerario proposto dal FAI Reggio Calabria offrirà ai visitatori la possibilità di esplorare alcuni tra i luoghi di culto più significativi della città, custodi di preziose opere d’arte e testimonianze di fede.

Il percorso partirà dalla Cattedrale di Reggio Calabria, con la visita alla Cappella del Sacramento, rara testimonianza d’arte barocca sopravvissuta ai terremoti del 1783 e del 1908, e continuerà con l’apertura straordinaria di numerose chiese e santuari storici, tra cui:

Chiesa di Sant’Antonio Abate ad Archi

Chiesa di San Giuseppe al Corso

Tempio di San Giorgio

Chiesa di San Giovanni Extra Muros

Chiesa di San Pietro al Calopinace

Santuario di San Paolo alla Rotonda

Eventi speciali e aperture straordinarie

Tra le esclusive di questa edizione, i visitatori potranno assistere alla presentazione del restauro del Bacolo pastorale quattrocentesco dell’arcivescovo Antonio De Ricci, al Museo Diocesano Mons. Aurelio Sorrentino. Il restauratore Sante Guido, esperto nel recupero di opere d’arte sacra, illustrerà il lavoro di conservazione di questo straordinario manufatto dell’oreficeria napoletana del XV secolo.

Un’altra imperdibile mostra, curata dall’Archivio di Stato, esporrà una collezione di cartoline storiche sui Giubilei e materiale d’archivio presso la Chiesa di San Giuseppe.

Gli Apprendisti Ciceroni protagonisti del percorso di visita

Le visite guidate saranno condotte da 70 studenti del Liceo Statale Tommaso Gulli e del Liceo Artistico Preti-Frangipane, coinvolti come Apprendisti Ciceroni. Un’occasione unica per i giovani di partecipare attivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

Gli studenti sono stati formati da esperti della Soprintendenza, dell’Archivio di Stato e del Museo Diocesano, con il supporto degli architetti Renato Laganà e Ignazio Ferro, che hanno curato i restauri di alcuni dei luoghi oggetto di visita.

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Le Giornate FAI di Primavera rappresentano una tradizione consolidata per la nostra città. Questo evento valorizza il nostro patrimonio culturale e spirituale, proponendo una narrazione positiva che genera interesse non solo turistico, ma anche tra i cittadini, riscoprendo i luoghi del cuore di Reggio Calabria”.

Il Delegato regionale FAI, Rocco Gangemi, ha ribadito il valore culturale della manifestazione:

“Il FAI Calabria celebra il 50° anniversario con un programma ricco di aperture, tra cui spicca quello della delegazione reggina, che ha creato una forte sinergia con le istituzioni ecclesiastiche e pubbliche per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale”.

Dina Porpiglia, Capo Delegazione FAI Reggio Calabria, ha evidenziato il legame tra narrazione culturale e identità cittadina:

“Raccontare il nostro patrimonio è un atto d’amore per la città e una responsabilità. Il modo in cui scegliamo di comunicare il territorio è fondamentale per costruire la sua reputazione e il senso di appartenenza della comunità”.

Informazioni pratiche per le visite

Punto di ritrovo: Museo Diocesano Mons. Aurelio Sorrentino

Museo Diocesano Mons. Aurelio Sorrentino Orari: Visite continuate dalle 10:30 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 17:00)

Visite continuate dalle (ultimo ingresso alle 17:00) Ingresso: Libero, con accesso prioritario per gli iscritti FAI

L’edizione 2025 delle Giornate FAI di Primavera è patrocinata dalla Città Metropolitana e dalla Città di Reggio Calabria e si propone come un’occasione imperdibile per scoprire e valorizzare la storia, l’arte e la spiritualità della città in un cammino di autentica speranza.