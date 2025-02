Giornate Pretiane 2025: il Liceo Artistico Preti-Frangipane celebra Tina Parisi

Il prossimo 24 febbraio 2025, il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria ospiterà la storica manifestazione “Giornate Pretiane”, un evento culturale di grande rilevanza promosso in collaborazione con il Museo d’Arte Alfonso Frangipane.

Questa giornata, istituita da Alfonso Frangipane per onorare Mattia Preti, pittore barocco nato il 24 febbraio 1613 a Taverna (CZ), è diventata nel tempo un’importante tradizione, non solo per celebrare la sua opera, ma anche per aprire un dialogo culturale rivolto a studenti, docenti e alla cittadinanza.

Omaggio alla pittrice Tina Parisi

Per l’edizione 2025, la manifestazione renderà omaggio a Tina Parisi, artista di grande sensibilità e talento, già allieva di Alfonso Frangipane e in seguito docente di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico.

Nel corso della sua carriera, Tina Parisi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui:

Premio Pubblica Istruzione (1969)

(1969) Medaglia d’oro al Premio Villa San Giovanni (1977)

La giornata sarà quindi dedicata alla sua figura, con una sezione espositiva speciale che raccoglie alcune delle sue opere più significative.

La Mostra: “Mediterraneo – Gli Invisibili”

Durante l’evento verrà presentata la sua più recente ricerca pittorica, “Mediterraneo – Gli Invisibili”, una potente riflessione artistica dedicata alle vittime dell’immigrazione. L’opera si ispira a tutti quegli “invisibili” che trovano la morte nel mare, nel disperato tentativo di fuggire da guerre e miseria.

L’inaugurazione della mostra avverrà il 24 febbraio 2025, e resterà aperta al pubblico fino al 22 marzo 2025 presso l’Aula Mostre “Alfonso Frangipane” del Liceo Artistico di Reggio Calabria.

Programma della Giornata Pretiana 2025

24 FEBBRAIO 2025

ORE 09:30

AULA MAGNA – LICEO ARTISTICO “PRETI-FRANGIPANE”

Presentazione dell’evento e omaggio a Tina Parisi

Inaugurazione della Mostra “Mediterraneo – Gli Invisibili”

AULA MOSTRE “ALFONSO FRANGIPANE” – LICEO ARTISTICO DI REGGIO CALABRIA