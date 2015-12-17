Giovani di Confagricolutra presentano: ‘Natale… ma che bontà!’

E’ giunta ormai alla quarta edizione, l’iniziativa “Natale ma che bontà” che si terrà giorno 19 Dicembre c.a. dalle 15:00 alle 19:30, presso i locali della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria – Teatro Comunale. Obiettivo è promuovere le “eccellenze” del territorio sia agroalimentari che artistiche.

La manifestazione ha avuto il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Provincia. E’ promossa e condivisa dall’ A.Gi.Far. (Giovani Farmacisti) e Rotaract Reggio Calabria.

L’evento rientra nell’ambito delle attività di Expo e Territori, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali e la promozione dei luoghi di produzione, del patrimonio culturale e delle tradizioni.

La raccolta di fondi con i pacchi dono

Uno degli scopi della manifestazione sarà la raccolta di fondi tramite la cessione, in cambio di una libera offerta, di un pacco dono contenente Bergamotti, Arance, Kiwi, Clementine intesi come frutti, identificativi del territorio, dai molteplici impieghi alimentari e dalle grandi doti organolettiche.

Ecco quindi il perché dello slogan:”La nostra Frutta per la Salute e la Solidarietà”, destinatario della beneficenza sarà l’Emporio della Solidarietà di Reggio Calabria.

I Giovani Farmacisti daranno il proprio apporto scientifico, oltre che quello morale, spiegando durante la giornata come una alimentazione sana e salutare costituisce la “Prima Medicina”. Anche questa volta si è scelta come location la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, in quanto siamo certi che lo sviluppo del Territorio possa avvenire dall’incontro tra i sapori autentici dei prodotti del territorio e la bellezza del patrimonio culturale, che insieme forniscono un’esperienza sensoriale coinvolgente, unica ed irripetibile. Questo è uno dei motivi per il quali anche i giovani del Rotaract, hanno subito sposato e promosso l’iniziativa “Natale… ma che bontà!”, in quanto la tematica coincide con il loro Service “Uniti nelle Eccellenze”.

Degustazioni e partner dell’evento

I fruitori dell’evento potranno, inoltre, degustare una selezione di prodotti tipici locali a cura delle Aziende Agricole aderenti a Confagricoltura, realtà consolidate sul territorio a filiera interamente aziendale. Vi aspettiamo numerosissimi certi che: ” L’emozione più grande sia la gioia di regalare un sorriso!

” Partners dell’evento sono il Consorzio del Bergamotto, l’AGRUMI GR e Reggio TV.