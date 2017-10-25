Dopo il via a Lamezia Terme, il progetto tecnico e formativo per i nati nel 2005 prosegue con il raduno di domenica 29 ottobre al PalaFerraro di Cosenza

È Iniziato il Progetto Giovani Calabria.

L’ambizioso e rivoluzionario progetto tecnico e formativo legato al basket giovanile, riservato ad atleti nati nel 2005 è partito dal raduno domenicale al PalaSavutano di Lamezia Terme.

Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, dopo i primi riscontri ha programmato un nuovo raduno, questa volta al PalaFerraro di Cosenza.

L’impianto di Via Popilia includerà le “autoconvocazioni” dalle seguenti formazioni della zona: Bim Bum Rende, Cosentia 1995, Dodaro Basket Cosenza, Pollino Basket, Micromega Cosenza, Julitta Basket Tortona, Basket Rende, Cab Cosenza, Gm Cosenza, Murialdina Rossano, Murialdo Cb Rogliano, Cus Cosenza, Mayor Paola, Rossano Pallacanestro e Chicos.

Nell’appuntamento programmato per domenica 29 ottobre alle ore 10 sarà coordinato dal dirigente del Comitato Fip Calabria Antonio Tiberi, dagli allenatori Luigi Coluccio, Andrea Fiertler e Giuseppe Saccone e dal preparatore fisico Valerio Tolomeo.