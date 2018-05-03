Come annunciato, le attività di “RiqualifichiAmo Reggio” sono riprese speditamente nel mese di aprile sul lungomare di Gallico. Ieri, invece, i ragazzi di Gioventù Nazionale hanno avviato degli interventi di pulizia e recupero del parco di viale Vittoria, un luogo di ritrovo molto frequentato dai bambini o da chi ama fare due passi all’aria aperta, a poca distanza dal centro città, ma che rischiava di essere “fagocitato” da erbacce e rifiuti, un’immagine indecorosa a cui hanno contribuito inciviltà e indifferenza. Le prime attività hanno riguardato la raccolta di una parte di immondizia e l’uso di un tosaerba che hanno restituito parte di decoro alla zona, adesso molto più accessibile, tuttavia la gran mole di lavori da eseguire e di rifiuti abbandonati richiederà altri interventi che verranno programmati nei prossimi giorni. Enormemente apprezzato l’impegno profuso dai ragazzi di Gioventù Nazionale da parte dei cittadini e dei residenti, i quali si sono uniti all’opera di riqualificazione e con entusiasmo aderiranno alle prossime giornate d’intervento.