Giulietta e Romeo, nuova replica dopo il tutto esaurito

Incredibile successo di pubblico e di apprezzamento per “Giulietta & Romeo, dall’odio all’amore”, che andrà in scena con una nuova replica a grande richiesta venerdì 19 maggio alle ore 21.00 al Cineteatro Don Bosco di Bova Marina.

Il musical in due atti, liberamente tratto dall’opera di William Shakespeare, è andato in scena lo scorso weekend per tre giorni – da venerdì fino a domenica – con quattro repliche da tutto esaurito. Lunghe code al botteghino per garantirsi un posto all’ultimo minuto ed altissima attesa per la nuova replica.

Il musical, opera prima del regista esordiente Silvio Cacciatore, è stato apprezzato per la sua direzione, per le coreografie di Stefano D’Aguì, le musiche di Renato Nicolò, le scenografie di Silvia Corona realizzate con la collaborazione di Fabrizio Leone, Claudia Ligato, Sara Tuscano e Giovanna Foti, i costumi della stilista Penelope e della sartoria “Polvere di Fata”, la direzione tecnica di Salvatore Franzè, l’audio e le luci di Alampimpianti, il trucco e parrucco delle make-up artist Giusy Morello e Clelia Sutera e dell’hairstylist Carmela Morello, oltre che per le splendide performance delle attrici e degli attori del Cineteatro.

Prossimo appuntamento quindi a venerdì sera per la nuova ed entusiasmante replica.