Giunge alla quinta edizione la settimana del baratto. Non perdete l’occasione di viaggiare a costo zero

di Nicolino D’Ascoli – La settimana del baratto giunge alla quinta edizione. Dal 18 al 24 Novembre sarà possibile soggiornare presso i bed & breakfast affiliati , e aderenti all’iniziativa, al portale www.bed-and-breakfast.it .Soggiornare in modo di verso, si perché cari viaggiatori e non, potrete amabilmente visitare le più belle città d’Italia senza spendere un euro. Per una settimana potrete rivivere l’ebbrezza del baratto, della prima forma storica di scambio commerciale di beni e/o servizi senza l’uso della moneta.

Ed ecco che per il quinto anno consecutivo torna di moda il baratto , in un momento storico decisamente difficile dal punto di vista monetario, in barba alla politica, allo spread, a tutte le leggi stabilità varie ed a tutti i tipi di bilancio esistenti si parte pensando solamente all’offerta da proporre al B&B.Qualche esempio ? C’è chi si offre per lavori di facchinaggio e pulizia di giardino in cambio di pernottamento gratuito, professionisti che “pagherebbero” in consulenze gratuite in materie di conti correnti bancari e affidamenti in genere, esperti di cellulari smartphone disponibili a riparazioni gratuite in cambio di un bel soggiorno in Calabria. E ancora offerte artistiche, maestra ballerina disponibile per lezioni gratuite di danze popolari (pizzica, tammurriate e tarantelle) per un week end in qualunque parte d’Italia. Insomma signori, un po’ di ingegno e creatività, troverete anche voi l’offerta adatta per il vostro tipo di vacanza alternativa, dove il Dio denaro, purtroppo solo per una settimana, resterà invidiosamente ai margini dei vostri pensieri, dove a primeggiare saranno i rapporti umani, le esperienze vissute e le professionalità, nulla più. Portate tutto ciò che volete e i proprietari dei B&B saranno ben lieti di ospitarvi.

Naturalmente, in questa settimana del baratto, i beni e servizi offerti dovranno essere concordati prima del soggiorno con il gestore della struttura ricettiva. Le possibilità di scambio sono infinite, basta non avere timori o inibizioni di alcun genere, mantenendosi necessariamente nei limiti del ragionevole e del buon costume, e con la massima originalità, simpatia e serietà otterrete una vacanza che difficilmente scorderete scegliendo una delle tre opzioni : 1) Trovate la vostra località preferita visitando virtualmente i B&B che la settimana del baratto vi propone sul proprio sito (www.settimanadelbaratto.it) . Mare, montagna, collina o pianura ; 2) Non sapete cosa proporre ? Alcuni gestori dei B&B aderenti hanno stilato una lista di richieste, basta selezionare quella a voi più opportuna;3) Non sapete di preciso dove andare ? Inserite voi le richieste e i gestori dopo averle valutate vi contatteranno per avervi come ospiti.

Solo un suggerimento finale. Visitate la nostra regione. Quale migliore occasione per conoscere la preziosa Calabria a costo zero.

E ricordatevi, o meglio, dimenticatevi il portafoglio a casa.open