Si è svolta presso Palazzo Corrado Alvaro la conferenza di presentazione del secondo Memorial “Claudio Lico” tre squadre che hanno appena concluso il torneo di basket CSI FREE Stingers, Pro Pellaro e Don Bosco giocheranno nel ricordo del caro ragazzo prematuramente scomparso.

Presente il delegato del Comune allo Sport, Giovanni Latella che ha consegnato una targa ai genitori di Claudio che hanno voluto ringraziare affermando emozionati: “Nonostante la società odierna cancelli certi valori è importante ricordare e noi fa un piacere immenso che ciò avvenga”.

Francesco Perna, che insieme a Maurizio Tripodi, Francesco Liconti e Vincenzo Casile, organizza il torneo, ha spiegato: “Gesti semplici dal grande significato, tutti i partecipanti ci mettono impegno, buona volontà quel che serve per ricordare il caro amico Claudio”.

Dunque tutti presenti al Boccioni sul Viale Messina sabato 14 luglio alle 19:30, per il triangolare di basket che promette tante emozioni. A margine dell’incontro si è parlato anche della nascita di un’associazione nel nome di Claudio e proporre alla commissione toponomastica l’intitolazione di una strada o di una piazza.