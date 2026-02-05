A Reggio il giuramento di otto nuovi capitreno assunti da Trenitalia

Si è svolta nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la cerimonia di giuramento dei nuovi assunti di Trenitalia nel ruolo di capotreno. All’evento ha partecipato il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

Con il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, Amerigo Luca Caridi, Claudia Grazioso, Giuseppe Mallamaci, Anna Maria Mangano, Giovanna Polimeni, Giuseppina Princi, Francesca Spanti e Simona Zumbo hanno ufficialmente assunto il ruolo di pubblici ufficiali, che rivestiranno nello svolgimento della loro attività lavorativa. Insieme a loro ha prestato giuramento anche la guardia venatoria volontaria Domenico Provenzano.

Il giuramento a Palazzo San Giorgio