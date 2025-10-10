Elezioni Regionali, Mattiani: ‘Per la Lega a Reggio Calabria un risultato storico’

Quello che segue è il comunicato stampa con le dichiarazioni del consigliere regionale e commissario della Lega Calabria per la provincia di Reggio, Giuseppe Mattiani, all’indomani dell’esito delle Elezioni Regionali del 5 e 6 ottobre che hanno decretato la vittoria di Roberto Occhiuto.

Il Commissario della Lega Calabria per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani può essere considerato sicuramente uno dei grandi vincitori delle elezioni Regionali appena trascorse.

Infatti, è riuscito a riconfermarsi e ad essere rieletto Consigliere Regionale, accrescendo il consenso emerso dalle precedenti consultazioni regionali del 2021 e raccogliendo questa volta 12.619 preferenze. Inoltre, è stato il più votato tra i candidati della Lega Calabria nell’intera Regione e tra i più votati in assoluto.

Un risultato straordinario per il giovane Consigliere Regionale, le cui reazioni non potevano che essere di soddisfazione:

“Sono davvero soddisfatto per il risultato che abbiamo ottenuto. A livello personale sono stato riconfermato nel ruolo di Consigliere Regionale con 12.619 preferenze, il più votato tra i candidati della Lega Calabria nell’intera Regione e tra i più votati in assoluto. Questo rafforza ancora di più la mia determinazione e la mia voglia di andare avanti nelle battaglie che ho già intrapreso nella passata Legislatura. Quello che i Cittadini mi hanno voluto riconoscere è un affetto che ha dell’incredibile e che ho sentito tutti i giorni, chilometro dopo chilometro percorso su tutto il territorio. Ho parlato con tanta gente, come mio costume fare, ho ascoltato tanto e già in quei momenti già percepivo il supporto e grande fiducia. Hanno compreso il grande lavoro che è stato fatto in questi quattro anni e le battaglie portate avanti. Continuerò a farmi portavoce dei bisogni della nostra terra, lottando e non mollando mai”.

Da Commissario Provinciale della Lega Calabria comprensibile l’euforia per il grande successo elettorale del partito della Lega Calabria in Provincia di Reggio Calabria. Difatti è proprio nella Circoscrizione Sud che la Lega Calabria ha ottenuto il dato più alto della Regione Calabria, ove ha raggiunto una percentuale del 14,01%:

