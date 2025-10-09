Regionali, Cannizzaro su Falcomatà: ‘Sonoramente bocciato. Entra in Consiglio per una manciata di voti…”

Occhio puntato sulle comunali. L’onorevole Francesco Cannizzaro, dopo il dominio alle elezioni regionali, guarda già alle amministrative in città. Il centrodestra è pronto a voltare pagina e punta a Palazzo San Giorgio.

"Siamo già al lavoro per offrire alla città il miglior sindaco che Reggio abbia mai avuto. Siamo già da domani mattina in campagna elettorale per le elezioni comunali di Reggio".

Così l’on. Cannizzaro, la sera del 6 ottobre annunciava di fatto l’apertura della seconda campagna elettorale, in vista delle comunali.

A tre giorni dal voto il segretario regionale di FI analizza il voto, la vittoria di Salvatore Cirillo con un’analisi sul risultato ottenuto da Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria.

"Abbiamo stravinto le elezioni grande a una grande squadra – spiega Cannizzaro – Abbiamo in questi anni risolto tanti problemi e abbiamo rivoluzionato tantissimi dipartimenti con moltissime riforme che hanno cambiato i connotati della Calabria".

Il partito di Forza Italia è il primo partito a Reggio Calabria con il 20%. Nel collegio ‘Sud’ al secondo posto si posiziona la Lega con il 14%. Poi Fratelli d’Italia con il 13.7 e a seguire la lista ‘Occhiuto Presidente’ con il 13.5%.

“Roberto Occhiuto è stato magistrale – continua Cannizzaro – Abbiamo formato tre liste. FI, Occhiuto Presidente e Forza Azzurri che sommate hanno raggiunto più del 34%. Un risultato senza precedenti nella storia del regionalismo calabrese”.

Sul risultato ottenuto da Salvatore Cirillo, l’on. Cannizzaro, ai microfoni di ReggioTV nel corso della puntata ‘Reggio Politik‘ esamina il dato finale:

"Se ce lo aspettavamo? Si. Me lo aspettavo perchè facciamo politica tutti i giorni, ascoltiamo i territori tutti i giorni e la squadra dei sindaci e degli amministratori è una squadra che cresce settimanalmente e si consolida sempre di più. Ecco perchè arrivano i frutti, perchè siamo una grande famiglia. Cirillo ha superato anche il sindaco Falcomatà".

Ed è proprio sul primo cittadino che l’on. Cannizzaro si sofferma:

“Falcomatà ha abbandonato la nostra provincia e allora ho ritenuto doveroso attenzionare sul piano delle scelte il territorio della provincia di Reggio. Anche nella scelta del candidato Cirillo, candidato della Locride. Tornando a Falcomatà, a mio avviso il centrosinistra ha affossato la città e in molte occasioni ci siamo dovuti sostituire all’amministrazione risolvendo molti problemi”.

Netta la sconfitta del centrosinistra ammessa anche dagli stessi componenti del campo largo.

“A Tridico è mancato tutto, costretto a catapultarsi da Bruxelles in Calabria. Non ha offerto un programma dettagliato, abbiamo sentito solo slogan. E’ mancato tutto, strategia, visione, programma e lungimiranza. Ecco perchè li abbiamo staccati di così tanti punti”.

Poi l’affondo al sindaco Falcomatà: