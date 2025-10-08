Regionali, G.Nucera: ‘Occhiuto e il cdx hanno stravinto meritatamente. Ora vincere le comunali a Reggio’

"Reggio Calabria merita una classe politica di livello ben diverso rispetto alla pessima amministrazione che governa la città da oltre 10 anni, e anche i risultati delle ultime elezioni (europee e regionali) lo hanno testimoniato plasticamente"

“La campagna elettorale si è svolta in tempi molto ristretti, nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le nostre forze. Il risultato ottenuto a livello personale ovviamente non mi soddisfa, consapevole del fatto che la lista Forza Azzurri non rappresentava certamente il punto di forza della coalizione di centrodestra”, queste le parole di Giuseppe Nucera, candidato con la lista Forza Azzurri alle recenti elezioni regionali in Calabria nel Collegio Sud.

“Le proposte avanzate dal sottoscritto in questa campagna elettorale per le elezioni regionali rimangono lo zoccolo duro del nostro progetto, che sarà ancora e in modo convinto al fianco del presidente rieletto Roberto Occhiuto. Viene ribadito, dal chiaro esito delle urne, come Occhiuto sia nel cuore dei reggini e dei calabresi e goda della piena fiducia degli elettori. A lui e al coordinatore regionale Francesco Cannizzaro riconosciamo capacità politiche fuori dalla media e che rappresentano il punto di partenza, assieme al lavoro di tutta la squadra al governo regionale, in vista del prossimo quinquennio.

Il governo regionale in questi 4 anni ha dimostrato visione e concretezza, valori fondamentali dell’agire politico e che troppo spesso non si palesano alle nostre latitudini. Per la prima volta nella sua storia, la Calabra rielegge un presidente uscente, basta questo dato a rappresentare la bontà del lavoro svolto dal presidente Occhiuto e che certamente darà frutti ancora più importanti nel secondo mandato”.

“Adesso -aggiunge l’ex presidente di Confindustria Rc- l’attenzione si sposta sulle elezioni comunali reggine in programma nella primavera del 2026. Questa sfida, ancor di più rispetto alle elezioni regionali appena andate in archivio, è il motivo principale per il quale siamo scesi in campo.

Reggio Calabria merita una classe politica di livello ben diverso rispetto alla pessima amministrazione che governa la città da oltre 10 anni, e anche i risultati delle ultime elezioni (europee e regionali) hanno testimoniato plasticamente come i cittadini hanno voglia di voltare pagina. Siamo al lavoro già da oggi -conclude Nucera- per rendere realtà questo obiettivo, e che siamo certi porterà in primo luogo alla netta vittoria del centrodestra in città e subito dopo a importanti risultati per Reggio Calabria, grazie anche alla stretta sinergia istituzionale con il governo regionale ben guidato da Roberto Occhiuto”.