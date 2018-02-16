‘Giustizia e Umanità’ al Convitto
Al Convitto Campanella il convegno in ricordo del magistrato Michele Barillaro, organizzato dall'associazione Biesse con il Tribunale per i Minori: consegnati 50 libri di poesie
16 Febbraio 2018 - 18:25 | di Vincenzo Comi
Si è svolto il 13 Febbraio presso l’aula magna del Convitto Nazionale “T. Campanella” un convegno dal titolo ”Giustizia e Umanità, un progetto per la vita in ricordo del magistrato Michele Barillaro” rivolto agli alunni della scuola secondaria di II grado.
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale no profit per il bene sociale “Biesse” in collaborazione con il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, la fondazione “Benedetta è la vita”, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria- Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Istituto Italiano Anticorruzione.
Il saluto della dirigente scolastica Francesca Arena
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Francesca Arena, ha accolto con entusiasmo e commozione questa iniziativa per una serie di situazioni ,la conoscenza personale del magistrato Michele Barillaro, uomo di alto spessore culturale e grande sensibilità e per il riconoscimento dell’impegno e della dedizione totale alla fondazione “Benedetta è la vita” di due persone eccezionali, Carmela CIMINO e Costantino NIEDDU DEL RIO.
Ha cosi riferito la Dott.ssa Arena :“Grande e preziosa opportunità che diamo ai nostri studenti quella di parlare di tematiche come la giustizia e l’umanità che sono dei valori che caratterizzano il percorso formativo della nostra scuola, avere l’ occasione di confrontarsi su questo con i nostri ospiti sarà un’occasione unica.”
Ha proseguito il Presidente dell’ Associazione Culturale Biesse , Bruna Siviglia che ha illustrato il progetto di legalità, un vero percorso di formazione perché è importante far conoscere ai giovani le storie dei servitori dello Stato ,di chi si è speso senza riserve per amore della giustizia e Michele Barillaro era uno di questi, un grande magistrato.
Gli interventi di Aldo Mantineo e di Raffaele Barillaro
A moderare i lavori ed a relazionare sui temi della legalità il Capo Servizi della redazione reggina di Gazzetta del Sud, Aldo Mantineo e ad interfacciarsi con gli studenti il padre del magistrato scomparso in circostanze ancora poco chiare, l’avv Raffaele Barillaro.
Era inoltre presente il Questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi che ha invitato i giovani a non avere paura perchè il bene vince sempre sul male.
La consegna dei libri e le letture degli studenti
Nel corso dell’iniziativa sono stati consegnati dalla Biesse alla Dirigente dell’istituto 50 libri raccolta di poesie dal titolo “Tra cielo e Terra ” scritto da Michele Barillaro con l’obiettivo di far conoscere la storia del Magistrato Reggino, Servitore dello Stato , ai nostri giovani affinché possano guardare a lui come esempio da seguire.
Per concludere gli alunni del Convitto si sono cimentati nella lettura di alcun poesie di Michele Barillaro.
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