‘Giustizia, umanità’ entra a far parte della biblioteca del Consiglio regionale della Calabria

La Presidente nazionale e fondatrice dell’Associazione Culturale Bene Sociale Biesse, Bruna Siviglia, è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.

Durante l’incontro, è stato annunciato che il libro “Giustizia, umanità. Nessun destino è segnato per sempre” di Bruna Siviglia e Cristina Cortese entrerà a far parte della biblioteca del Consiglio Regionale della Calabria.

La Presidente Siviglia ha ringraziato il Presidente Cirillo per l’attenzione e la sensibilità dimostrate, ed ha espresso la sua gratitudine al Consiglio Regionale della Calabria per aver fatto del progetto culturale Biesse “Giustizia, umanità, liberi di scegliere”, ideato e promosso dalla Presidente Bruna Siviglia, una legge regionale il 28 giugno 2023 con la legge n. 27.

La Calabria è stata la prima regione d’Italia a dotarsi di una legge regionale su un percorso di educazione alla legalità, considerato un faro culturale nel contrasto alla criminalità. <h2>Il concorso nazionale e le borse di studio intitolate alle vittime</h2>

Il progetto è ormai di portata nazionale, con il concorso nazionale “Giustizia, umanità, liberi di scegliere” che coinvolge le scuole di tutta Italia. Il concorso prevede la consegna di cinque borse di studio intitolate alle vittime innocenti delle mafie, del valore di 2.000 euro ciascuna, donate dal Consiglio Regionale della Calabria in virtù della legge regionale.

La cerimonia di consegna delle borse di studio si terrà il 22 maggio presso il Consiglio Regionale della Calabria.