“Giustizia e umanità” al liceo Gullì. Siviglia: “Non abbiate paura di portare avanti le vostre idee”

Biesse progetto “Giustizia e Umanità, Vasco Rossi e Don Ciotti” approda all’istituto Scolastico Tommaso Gullì in occasione della settimana dello studente.

Dopo i saluti del Dirigente scolastico Francesco Praticò che ha voluto fortemente ospitare l’iniziativa, la Presidente Biesse Bruna Siviglia che ha spiegato il percorso educativo che vede coinvolte tante scuole della città e della provincia di Reggio Calabria.

“Abbiate il coraggio di essere quella voce fuori dal coro, non bisogna aver paura di portare avanti le proprie idee scoprirete di non essere soli”.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori Dott.ssa Giuseppina Latella ha spiegato ai numerosi studenti il ruolo delicato che la procura minorile e il tribunale svolgono quotidianamente per aiutare i giovani che si sono ritrovati a vivere in realtà difficili.

Durante l’evento sono state anche lette due lettere scritte da due ragazzine figlie di famiglia di ‘ndrangheta per far comprendere ai giovani studenti perché conviene stare dalla parte della legalità. Dalla lettura infatti viene fuori la grande sofferenza di questi ragazzi che non conoscono la tranquillità familiare, che non dormono sonni tranquilli e non conoscono la spensieratezza che appartiene alla loro età.

L’Avv. Carlo Morace si è soffermato sull’importanza della cultura, dell’istruzione che rende gli uomini e le donne libere, di quanto sia importante anche per chi vive le di tribunale portare all’esterno il proprio contributo perché attraverso l’impegno di tutti si possono cambiare tante cose, imparate ad apprezzare il bello l’arte, la lettura li troverete tante risposte che appagano l’anima e che renderanno persone migliori.

