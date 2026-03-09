Referendum Giustizia, il calendario settimanale del Comitato reggino ‘Giusto dire NO’
Settimana di incontri promossi dal Comitato Giusto dire NO con eventi a Gioia Tauro, Palmi, Rosarno e Reggio
09 Marzo 2026 - 08:20 | Comunicato Stampa
Il Comitato Reggio Calabria “Giusto dire NO” segnala il calendario degli eventi settimanali a cui parteciperanno, all’interno del Distretto di Reggio Calabria, i magistrati membri del Comitato “Giusto dire NO” di Reggio Calabria, parte del Comitato nazionale a difesa della Costituzione per il NO al referendum.
Il calendario degli eventi
Lunedì 9 marzo, ore 18:00, Rosarno, Casa del Popolo Giuseppe Valarioti, “Referendum sulla Giustizia-Le ragioni del sì e del no”
Martedì 10 marzo, ore 17:00, Gioia Tauro, Sala Le Cisterne – “Perché No – Un No per la giustizia, la democrazia, la libertà”
Mercoledì 11 marzo, ore 17:30, Gioia Tauro, Sala Le Cisterne, “Giuridicamente dialogando in merito al referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario – Sulle vere ragioni del sì e del no”
Mercoledì 11 marzo, ore 16:30, Reggio Calabria, Università Mediterranea.
Giovedì 12 marzo, ore 17:00, Reggio Calabria, Sala della Confindustria, “Le ragioni del no e le ragioni del sì”
Giovedì 12 marzo, ore 18:00, Reggio Calabria, Casa del Popolo Ruggiero Condò, “Le ragioni del NO”
Venerdì 13 marzo, ore 10:30, Palmi, Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi-Tribunale civile di Palmi – “La riforma costituzionale dell’ordinamento della magistratura”.
Sabato 14 marzo, ore 17:30, Reggio Calabria, Palazzo Alvaro, “I magistrati dialogano con i cittadini”.
La cittadinanza è invitata a partecipare.