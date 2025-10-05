Regionali, Princi: ‘Il voto è la più alta espressione di partecipazione democratica’
"Non perdiamo l’occasione. Buon voto a tutti i calabresi!" le parole dell'europarlamentare Giusi Princi
05 Ottobre 2025 - 15:14 | di Redazione
“Il voto è la più alta espressione di partecipazione democratica”.
Queste le parole dell’europarlamentare Giusi Princi in un post sui suoi canali social, con una foto che la ritrae al voto per le Elezioni regionali in Calabria. Prosegue la Princi:
“Solo così possiamo essere realmente liberi e protagonisti della storia della nostra terra. Non perdiamo l’occasione. Buon voto a tutti i calabresi!”.