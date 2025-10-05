City Now

Regionali, Falcomatà: ‘Buona domenica e buon voto a tutti!’

Il primo cittadino di Reggio Calabria si è recato al seggio questa mattina. Il messaggio ai cittadini

05 Ottobre 2025 - 12:13 | di Redazione

falcomatà voto

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, candidato al Consiglio regionale, ha votato questa mattina all’interno dei locali della scuola ‘Carducci‘.

Attraverso un breve messaggio pubblicato sui propri canali social, Falcomatà ha augurato una buona giornata agli elettori:

“Buona domenica e buon voto a tutti!”.

Le operazioni di voto per le elezioni regionali della Calabria proseguiranno fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15, al termine delle quali inizierà lo scrutinio.

Lunedì 6 ottobre CityNow.it seguirà lo spoglio in diretta a partire dalle ore 15:00 con l’analisi del voto, collegamenti dai seggi e interviste esclusive ai candidati.

