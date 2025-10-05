Regionali, Falcomatà: ‘Buona domenica e buon voto a tutti!’
Il primo cittadino di Reggio Calabria si è recato al seggio questa mattina. Il messaggio ai cittadini
05 Ottobre 2025 - 12:13 | di Redazione
Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, candidato al Consiglio regionale, ha votato questa mattina all’interno dei locali della scuola ‘Carducci‘.
Attraverso un breve messaggio pubblicato sui propri canali social, Falcomatà ha augurato una buona giornata agli elettori:
“Buona domenica e buon voto a tutti!”.
Le operazioni di voto per le elezioni regionali della Calabria proseguiranno fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15, al termine delle quali inizierà lo scrutinio.