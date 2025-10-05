Regionali, Occhiuto al seggio con i figli: ‘Ho votato insieme ai miei ragazzi’

Il presidente dimissionario si è recato al seggio insieme ai suoi due figli. Il messaggio ai calabresi

Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione Calabria, ha votato questa mattina, intorno alle 11, a Cosenza. Il voto è stato espresso presso la Scuola Elementare “C. Alvaro”, sezione 74, in via E. Martorelli (ex via Lazio).

Leggi anche

Subito dopo, Occhiuto ha condiviso un breve messaggio sui propri canali social:

“Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria”. Leggi anche

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Al termine, inizieranno le operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria.

Lunedì 6 ottobre CityNow.it seguirà lo spoglio in diretta a partire dalle ore 15:00 con l’analisi del voto, collegamenti dai seggi e interviste esclusive ai candidati.

