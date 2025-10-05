Regionali, Occhiuto al seggio con i figli: ‘Ho votato insieme ai miei ragazzi’
Il presidente dimissionario si è recato al seggio insieme ai suoi due figli. Il messaggio ai calabresi
05 Ottobre 2025 - 11:40 | di Redazione
Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione Calabria, ha votato questa mattina, intorno alle 11, a Cosenza. Il voto è stato espresso presso la Scuola Elementare “C. Alvaro”, sezione 74, in via E. Martorelli (ex via Lazio).
Subito dopo, Occhiuto ha condiviso un breve messaggio sui propri canali social:
“Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria”.
Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Al termine, inizieranno le operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria.