Lazzaro, inaugurato il Lungomare Cicerone. Princi: ‘Esaltare le bellezze della Calabria’

Lazzaro si rifà il look e lo fa in grande stile, grazie all’inaugurazione del nuovo Lungomare Cicerone, un progetto che segna una tappa significativa nel percorso di riqualificazione e valorizzazione delle coste della provincia di Reggio Calabria.

Presente all’inaugurazione anche l’eurodeputato calabrese Giusy Princi, che ha voluto sottolineare con entusiasmo il valore simbolico e strategico dell’opera:

Princi ha voluto poi rivolgere un ringraziamento particolare al primo cittadino di Motta San Giovanni:

“Io devo dire un grazie, un grazie ad un sindaco illuminato qual è Giovanni Verduci, il sindaco di Motta, che ha pungolato le istituzioni e fortemente attenzionato questo importante progetto affinché le risorse diventassero un’opportunità di rilancio del territorio e quindi di valorizzazione non solo dell’area costiera, ma di un’intera Calabria.

Infine, l’eurodeputato ha lanciato un messaggio forte in difesa dei piccoli comuni e dei borghi:

“Dei comuni e dei borghi che non vanno accompagnati inesorabilmente alla morte, come purtroppo accade da sempre. I comuni e i borghi devono usufruire delle risorse comunitarie per potersi esprimere nel meglio delle loro potenzialità.

Un lungomare che è bellissimo perché si traduce negli 800 chilometri delle coste calabresi che oggi diventa un’opportunità vissuta per il territorio di Lazzaro, limitrofo e della Calabria tutta. E quindi io dico: abbiamo necessità di figure competenti, di amministratori come Giovanni Verduci che riescano a seguire i progetti, perché le risorse vanno investite nel miglior modo, vanno finalizzate a beneficio dei territori, della comunità, e solo così possiamo auspicare in un rilancio e una rinascita dei borghi, dell’area interna e costiere”, ha concluso Giusi Princi.