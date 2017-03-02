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Giusy Versace madrina della Stramilano

Con la sua onlus Disabili No Limits sarà protagonista della classica mezza maratona milanese di domenica 19 marzo, tra solidarietà e inclusione sociale

02 Marzo 2017 - 19:02 | di Vincenzo Comi

Giusy Versace, madrina della 46ª Stramilano a Milano

Giusy Versace sarà la madrina della 46^ Stramilano, la classica delle mezze maratone italiane, in programma domenica 19 marzo e presentata questa mattina in Comune a Milano alla presenza del sindaco Giuseppe Sala.

Giusy, assieme alla sua onlus Disabili No Limits, sarà protagonista di quest’evento per lanciare, ancora una volta, forti messaggi di solidarietà e d’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Tra laltro, proprio in questedizione, la Versace farà un tifo particolare per Constantin Bostan, il maratoneta amputato alla gamba sinistra e al quale la Disabili No Limits ha donato una protesi da corsa.

“E’ un onore per me essere madrina della Stramilano ha dichiarato in conferenza stampa Giusy Versace – sarò alla partenza, in Piazza Duomo, e all’arrivo in Arena. Sarà un’emozione ancora più grande perché correrà Constantin, finalmente con una protesi da corsa e non più con le stampelle, e questo mi riempie d’orgoglio. Questa manifestazione – prosegue la Versace – è da sempre sensibile ai problemi sociali e al tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, per cui ringrazio gli organizzatori per aver dato alla mia onlus questa grande occasione di visibilità. Quel giorno, inoltre, sarà la festa del papà e invito quindi tutti a partecipare con le famiglie, per una giornata di sport, divertimento e solidarietà!

Giusy Versace e la onlus Disabili No Limits per la 46ª Stramilano

Conferenza Stampa Stramilano 2017 – Foto Emilio Andreoli / Ag. Giancarlo Colombo

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