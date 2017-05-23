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Giusy Versace porta in scena al Manzoni di Milano

Danza e prosa per raccontare la seconda vita di Giusy Versace, in scena con Raimondo Todaro: l'intero incasso va a Disabili No Limits Onlus

23 Maggio 2017 - 10:47 | di Vincenzo Comi

Giusy Versace in una foto legata ad AIRC

II sipario del Teatro Manzoni di Milano mercoledì 14 giugno si alzerà sul diario, in prosa e danza, della ‘seconda vita’ di Giusy Versace. Lo spettacolo “Con la testa e con il cuore si va ovunque” è un racconto, coinvolgente, emozionante, spontaneo ed ironico di una donna coraggiosa che ha fatto di un evento drammatico uno stile di vita solare e pieno di energia. Una testimonianza di gioia, fede e un costante invito a non arrendersi mai davanti a nessun ostacolo.

“La mia vita è divisa a metà, c’è un prima e un dopo. Il confine è un guard-rail che si strappa le mie gambette dal ginocchio in giù, il 22 agosto del 2005. Avevo 28 anni… sapevo chi ero ed ero abituata a contare soprattutto sulle mie forze: questo mi faceva sentire al sicuro, imbattibile. In un secondo è sparito tutto. Di fronte a me, un confine. E una scelta: attraversarlo oppure no. Provare a guardare oltre o rimanere attaccata ad un passato che non esisteva più. Credo di aver fatto la scelta giusta…”

Si descriveva così Giusy Versace, calabrese d’origine e milanese d’adozione, nel suo libro diventato best seller Mondadori “Con la testa e con il cuore si va ovunque” e si racconta così oggi nel suo spettacolo teatrale itinerante che in autunno toccherà anche le piazze di Venezia, Firenze, Bologna e Roma.

Sul palco con Raimondo Todaro e Daniele Stefani

Con lei, sul palco, un cavaliere d’eccezione, il popolare ballerino Raimondo Todaro con il quale vinse nel 2014 la decima edizione di “Ballando con le Stelle” e un grande artista e amico, il cantante pop Daniele Stefani.

Diretti da uno dei registi più innovativi della scena italiana, Edoardo Sylos Labini, con le coreografie di Matteo Bittante e dello stesso Todaro, Giusy saprà emozionare ancora una volta, facendoci ridere, piangere e riflettere, in questa nuova sfida sui palcoscenici teatrali.

Biglietti, prevendita e informazioni

Il costo dell’ingresso è di 20 euro (biglietto intero), 10 euro il ridotto (5-14 anni), 2,5 euro per i bambini sotto i 5 anni e gratuito per disabili. I biglietti sono in vendita online sul sito del Teatro Manzoni e presso la biglietteria di via Manzoni 42 a Milano. Per prevendita telefonica: numero verde 800 914 350 (Attivo da rete fissa, in orari di cassa). Per informazioni: telefono 02 7636901 – cassa@teatromanzoni.it.

L’intero incasso sarà devoluto alla Disabili No Limits Onlus, l’associazione creata e guidata proprio dalla Versace per aiutare e regalare attrezzatura sportiva, di vario genere, a persone disabili che vogliono iniziare a praticare sport.

La serata, che avrà inizio alle ore 20.45, ha come sponsor Vivigas, Natuzzi e Pmg Italia.

Immagine dell'articolo sullo spettacolo di Giusy Versace al Teatro Manzoni di Milano

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