Un weekend di premi e riconoscimenti per Giusy Versace tra Calabria e Sicilia

Giusy Versace riceve i premi “Jole Santelli” e “Annarita Sidoti”: un inno alla vita e all’impegno femminile

Un weekend all’insegna delle onorificenze e dei riconoscimenti per Giusy Versace.

Sabato 18 ottobre, l’atleta paralimpica e oggi senatrice della Repubblica ha ricevuto in Calabria il Premio “Jole Santelli”; domenica 19 ottobre si è poi trasferita in Sicilia, dove le è stato consegnato il Premio “Annarita Sidoti, in marcia verso la parità”.

In Calabria – Il Premio Jole Santelli

Ideato dall’archeologa Mariangela Preta, in collaborazione con Paola e Roberta Santelli dell’Associazione Santelli, il premio è nato per rendere omaggio a Jole Santelli, la prima donna presidente della Regione Calabria, scomparsa nel 2020. La cerimonia si è svolta a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia.

La serata, condotta dalla giornalista Francesca Russo, ha visto alternarsi sul palco otto personalità che si sono distinte nei campi della cultura, dello sport, della scienza, dell’imprenditoria, del giornalismo e dell’impegno civile, tra cui Giusy Versace.

Particolarmente significativa la motivazione incisa sulla targa, che mette in risalto le qualità che più rappresentano la “seconda vita” di Giusy: coraggio, determinazione, speranza, gioia di vivere e capacità di trasformare una tragedia in un inno alla vita.

Assieme a lei sono state premiate:

la scienziata Sandra Savaglio ;

; la vicedirettrice del TG2 Maria Antonietta Spadorcia ;

; la direttrice del progetto Giganti della Sila (FAI) Simona Lo Bianco ;

; l’archeologa e già direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Locri Rossella Agostino ;

; la direttrice del BOB FEST Anna Rotella ;

; la dirigente scolastica Mariarosaria Russo , referente nazionale per l’educazione alla legalità;

, referente nazionale per l’educazione alla legalità; la biologa Marina Vercillo, che ha trasformato il dolore personale in un gesto d’amore universale attraverso la donazione degli organi.

In Sicilia – Il Premio Annarita Sidoti

A Milazzo, Giusy Versace ha ricevuto il Premio “Anna Rita Sidoti, in marcia verso la parità”, organizzato dal Soroptimist International Club Milazzo e dalla sua presidentessa Grazia Di Paola, nelle eleganti sale di Palazzo D’Amico.

Si tratta della seconda edizione di questo riconoscimento dedicato alla memoria della grande marciatrice siciliana Anna Rita Sidoti, campionessa mondiale ed europea, scomparsa prematuramente nel 2015 e ricordata nel corso della serata anche dal marito Pietro.

Durante l’evento si è discusso anche della Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Milazzo Antonio Nicosia, della responsabile nazionale Carta dei Valori dello Sport Femminile ASSIST Anna Lattuca e del delegato del Comitato Nazionale Fair Play Sicilia, Gianluca Venuti.

La testimonianza di Giusy Versace è stata, come sempre, intensa e vibrante, emozionando relatori e pubblico. Al termine della serata, in molti si sono messi in fila per selfie, autografi e per farsi firmare le copie dei suoi due libri: Con la testa e con il cuore si va ovunque e Wondergiusy, presenti grazie alla Mondadori di Milazzo.