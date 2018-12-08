“Il sogno realtà diverrà” canta Cenerentola e così accade in una sera di dicembre al Piky Bar, dove Frisina Gioiellerie sceglie di presentare il suo nuovo brand: Rue des Mille.

I gioielli per principesse moderne di fiabe urbane, dopo la famiglia Ferragni, sembrano aver conquistato i reggini che sono accorsi numerosi alla loro presentazione. Icone dalle forme morbide e minimali che parlano di carrozze e principi ranocchio, di nomi amati, cuori, stelle e amuleti portafortuna, di momenti della vita e di emozioni.

Una collezione in argento, 100% made in Italy

Gli accessori ‘Rue des Mille‘, 100% made in Italy, raccontano storie, raccolgono sogni e si trasformano in linee versatili, eleganti e divertenti al tempo stesso. Un’alternativa fresca, leggera e originale alla gioielleria classica.

Non bisogna infatti lasciarsi trarre in inganno dal design importante e sofisticato di questi gioielli, che, realizzati in argento, hanno un prezzo accessibile a tutti!

Frisina Gioiellerie, oltre novant’anni nel settore orafo

Gioiellerie Frisina è da diversi anni un punto di riferimento per tutti i reggini (e non solo) che cercano la qualità e originalità dei migliori prodotti sul mercato. Una famiglia che da più di novanta anni nel settore orafo-orologiaio ha realizzato un percorso fatto di innovazione ed ha pianificato una scelta imprenditoriale intenta a offrire le creazioni più esclusive dei grandi marchi del settore con i quali da tempo ha stabilito un rapporto di grande e reciproca fiducia.

‘Rue des Mille’ punta alla fiaba, se anche tu desideri vivere la tua non devi far altro che scoprire tutta la collezione da Frisina Gioiellerie sul Corso Garibaldi 400 – 402. Indossa anche tu i gioielli amati dalla famiglia Ferragni!

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