Gli Angeli di Victoria’s Secret al Fashion Show 2013

Piume, tulle e glitter in passerella a New York: la sfilata degli Angeli di Victoria's Secret e il gioiello da 10 milioni di dollari

di Maria Carmela Di Marte – Hanno messo in scena pochi giorni fa a New York al Lexington Avenue Armony il loro Fashion Show 2013, i bellissimi Angeli di Victoria’s Secret. Si tratta della sfilata più attesa del più popolare brand di lingerie americano, nato a San Francisco nel 1977 dall’idea di Roy Raymond e successivamente rinnovato da Leslie Wexher. Da azienda creatrice solo di lingerie femminile, la Wexher ha col tempo ideato nuove creazioni, estendendo il marchio anche a maglieria, calzature, costumi, profumi e prodotti di bellezza.

Il Fashion Show annuale dal 1999

La Wexher ha inoltre dato il via nel 1999 al Fashion Show, che da allora viene riproposto annualmente con tematiche sempre differenti e che vede la partecipazione oltre che delle modelle del brand, anche di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo di caratura internazionale.

Le modelle per l’occasione sfilano in passerella adornate di fiume di farfalla, pavone, angelo o diavolo, esclusivo marchio della fabbrica Victoria’s Secret.

Consuetudine dello show è far indossare ad una modella, scelta accuratamente dopo un casting selettivo, il pezzo più sexy e prezioso della collezione. Quest’anno è stata la modella Candice ad indossare il reggiseno gioiello creato da Mouawad, del valore di 10 milioni di dollari, ricoperto da 4.200 gemme incastonate in oro da 18 carati con al centro un rubino da 52 carati.

Uno show tra canti, balli e la collezione invernale

Questo show, che ha più l’aria di un carnevale brasiliano, visto lo scatenarsi delle modelle in canti e balli, ha l’obiettivo di presentare al mondo intero la collezione invernale, interamente incentrata su piume, tulle, glitter, pizzo e gli immancabili tacchi a spillo.

Una collezione dunque che lascia ben poco spazio all’immaginazione e che come sempre rende gloria al brand più amato, nato per le donne che amano sentirsi come dei gioielli: preziose e sensuali.