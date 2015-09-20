Gli auguri all’Associazione culturale ’18 Settembre 2003′

Nella ricorrenza della sua fondazione, l’Associazione culturale “18 Settembre 2003” di Santo Stefano in Aspromonte ha organizzato un incontro per ripercorrere la storia della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie a partire dal 18 settembre 2003, giorno in cui le popolazioni della Vallata del Gallico sono convenute nella città di Reggio per rivendicare la realizzazione di questa importante arteria stradale destinata a collegare l’intero altopiano dell’Aspromonte con le bellezze marine dell’area dello Stretto.

L’Associazione ha avuto sin dalla sua costituzione, il supporto delle istituzioni impegnate a sostenere le attività culturali della stessa. Purtroppo, per impegni istituzionali non mi è stato possibile partecipare a questo importante evento pur essendo insieme al presidente della Provincia Giuseppe Raffa, all’ingegnere Domenica Catalfamo (Dirigente del settore viabilità e Rup dell’intervento) e all’ex Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti (durante il suo governo ha determinato la destinazione dei fondi), promotori di una battaglia che ha coinvolto anche tutti i sindaci della Vallata del Gallico.

Ricordo ancora con grande emozione il sopralluogo fatto da me, dal presidente Raffa e dagli ex assessori regionali Antonio Caridi e Giacomo Mancini insieme al dottor Andrea Murgia componente della Commissione europea sui grandi progetti che ha approvato il finanziamento della “Gallico – Gambarie” per i lavori del tratto Mulini di Calanna – Svincolo per Podargoni – Santo Stefano in Aspromonte.

Nonostante i numerosi gap, l’esigenza di accorciare i tempi non ha assolutamente distratto i competenti uffici dell’Amministrazione provinciale, del settore Viabilità e la stessa SUAP, il cui scrupoloso lavoro ha ottenuto un grande riconoscimento in questi travagliati anni. Per il territorio l’arteria strategica è di fondamentale importanza e, anche se è stata oggetto di un iter tecnico-amministrativo complesso, grazie al buon lavoro istituzionale, siamo riusciti ad arrivare allo step finale per il completamento della Gallico-Gambarie che aiuterà il territorio ad eliminare il gap infrastrutturale nel collegamento mare – montagna.

Nel congratularmi con l’associazione culturale “18 Settembre 2013” per l’ottimo impegno, passione e forte azione civica dei cittadini sull’intera Vallata del Gallico, auguro a tutti i membri un buon lavoro ricordando che le istituzioni sono vicine a tutte quelle comunità che si battano per lo sviluppo dei nostri territori.