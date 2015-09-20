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Gli auguri all’Associazione culturale ’18 Settembre 2003′

Nella ricorrenza della fondazione, gli auguri all'associazione che dal 2003 sostiene la battaglia per la Gallico-Gambarie

20 Settembre 2015 - 13:23 | di Federica Geria

Rendering della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie con viadotto e svincolo tra le valli dell’Aspromonte

Nella ricorrenza della sua fondazione, l’Associazione culturale “18 Settembre 2003” di Santo Stefano in Aspromonte ha organizzato un incontro per ripercorrere la storia della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie a partire dal 18 settembre 2003, giorno in cui le popolazioni della Vallata del Gallico sono convenute nella città di Reggio per rivendicare la realizzazione di questa importante arteria stradale destinata a collegare l’intero altopiano dell’Aspromonte con le bellezze marine dell’area dello Stretto.

L’Associazione ha avuto sin dalla sua costituzione, il supporto delle istituzioni impegnate a sostenere le attività culturali della stessa. Purtroppo, per impegni istituzionali non mi è stato possibile partecipare a questo importante evento pur essendo insieme al presidente della Provincia Giuseppe Raffa, all’ingegnere Domenica Catalfamo (Dirigente del settore viabilità e Rup dell’intervento) e all’ex Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti (durante il suo governo ha determinato la destinazione dei fondi), promotori di una battaglia che ha coinvolto anche tutti i sindaci della Vallata del Gallico.

Ricordo ancora con grande emozione il sopralluogo fatto da me, dal presidente Raffa e dagli ex assessori regionali Antonio Caridi e Giacomo Mancini insieme al dottor Andrea Murgia componente della Commissione europea sui grandi progetti che ha approvato il finanziamento della “Gallico – Gambarie” per i lavori del tratto Mulini di Calanna – Svincolo per Podargoni – Santo Stefano in Aspromonte.

Nonostante i numerosi gap, l’esigenza di accorciare i tempi non ha assolutamente distratto i competenti uffici dell’Amministrazione provinciale, del settore Viabilità e la stessa SUAP, il cui scrupoloso lavoro ha ottenuto un grande riconoscimento in questi travagliati anni. Per il territorio l’arteria strategica è di fondamentale importanza e, anche se è stata oggetto di un iter tecnico-amministrativo complesso, grazie al buon lavoro istituzionale, siamo riusciti ad arrivare allo step finale per il completamento della Gallico-Gambarie che aiuterà il territorio ad eliminare il gap infrastrutturale nel collegamento mare – montagna.

Nel congratularmi con l’associazione culturale “18 Settembre 2013” per l’ottimo impegno, passione e forte azione civica dei cittadini sull’intera Vallata del Gallico, auguro a tutti i membri un buon lavoro ricordando che le istituzioni sono vicine a tutte quelle comunità che si battano per lo sviluppo dei nostri territori.

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Domenica CatalfamoGa.Ga. Gallico - GambarieGiuseppe Scopelliti Cultura
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