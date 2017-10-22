Gli auguri di buon lavoro del Presidente Delfino a Perrelli
Il presidente del consiglio comunale esprime fiducia nel nuovo amministratore unico e ringrazia il professor Antonino Gatto per il risanamento dell'azienda
22 Ottobre 2017 - 10:08 | di Vincenzo Comi
Il Presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino ha affidato a una nota le congratulazioni per il neo amministratore unico di Atam, Francesco Perrelli.
Dichiara Delfino:
« Porgo al dottor Francesco Perrelli, professionista reggino di riconosciuta competenza, gli auguri di buon lavoro. Nel suo delicato compito di rilancio del servizio di trasporto pubblico locale cittadino, affidatogli dal sindaco Giuseppe Falcomatà, il dottor Perrelli raccoglie il testimone consegnatogli dal professore Antonino Gatto che si é speso magistralmente nell’ opera di risanamento aziendale durante questi ultimi anni».
«In Francesco Perrelli convergono adesso – scrive Delfino – le attese delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Atam e degli stessi nostri concittadini, attese dirette a organizzare una azienda di servizio pubblico che sia al contempo dinamica ed efficiente».
«Saprà sicuramente il dottor Perrelli – conclude Delfino- interpretare e mettere a frutto tutte le istanze, anche grazie a quel metodo di condivisione, partecipazione e trasparenza coltivato e assimilato pienamente durante gli anni della sua professione, spesa a servizio del cooperativismo e dell’impegno associativo».
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