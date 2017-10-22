Il Presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino ha affidato a una nota le congratulazioni per il neo amministratore unico di Atam, Francesco Perrelli.

Dichiara Delfino:

«In Francesco Perrelli convergono adesso – scrive Delfino – le attese delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Atam e degli stessi nostri concittadini, attese dirette a organizzare una azienda di servizio pubblico che sia al contempo dinamica ed efficiente».

«Saprà sicuramente il dottor Perrelli – conclude Delfino- interpretare e mettere a frutto tutte le istanze, anche grazie a quel metodo di condivisione, partecipazione e trasparenza coltivato e assimilato pienamente durante gli anni della sua professione, spesa a servizio del cooperativismo e dell’impegno associativo».