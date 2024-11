Si informa che gli spettacoli “Vacanze Romane” e “Dieci piccoli indiani… e non ne rimase nessuno” previsti per il 23 e il 28 luglio andranno in scena al teatro “F.Cilea”.

Si invitano gli abbonati e i possessori dei biglietti a recarsi presso il botteghino del teatro a Catona portando con sé i tagliandi per ottenere la sostituzione con quelli validi per il teatro Cilea.