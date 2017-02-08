Gli studenti del Da Vinci in alternanza scuola lavoro all’Ordine dei Medici

Ancora un percorso virtuoso promosso dall’Ordine dei medici della Provincia di Reggio Calabria col Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. La sinergia stretta dalla Dirigente scolastica del prestigioso liceo reggino, Giuseppina Princi, e dal presidente dell’Ordine dei Medici, Pasquale Veneziano, continua con l’avvio giovedì 9 febbraio di un percorso di alternanza scuola/lavoro che va a completare per quattro classi, oltre cento ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sul piano della formazione al lavoro le direttrici di una esplorazione della dimensione lavorativa in campo medico-scientifico. Gli studenti di IV F, IV M, IV O e IV Q guidati dai tutor interni, proff. Chindemi, Quattrone, Amedeo e Pratticò, avranno così l’occasione di confrontarsi con professionisti coi quali mettere a punto un bagaglio di conoscenze da spendere più tardi in una dimensione universitaria prima e lavorativa poi.

I medici che incontrano gli studenti

A illustrare ai ragazzi la complessità della medicina nella società contemporanea, e le opportunità offerte dalla ricerca e dalla professione, saranno lo stesso presidente dell’Ordine Veneziano, il dott. Domenico Tromba, Consigliere OMC e O RC, il dott. Domenico Minniti, medico anestesista rianimatore – A.O. “B.M.M. RC, il dotto Antonino Costantino, medico di base – Presidente Provinciale SIMG RC, e il dotto Antonino Nicolò, odontoiatra Libero Professionista .

Il corso consiste in 30 ore di lezione-azione, e dunque con il coinvolgimento degli studenti che rimangono gli attori dell’attività di alternanza scuola lavoro, che si dipaneranno in 5 giornate, con inizio giovedì 9 febbraio alle ore 9:30 presso la struttura accogliente dell’Ordine dei Medici che chiarisce anche con quest’intervento la volontà ferma di aprirsi alla città e ai giovani, scevra da atteggiamenti isolazionistici di categoria. Interverranno alla cerimonia di inizio dei lavoro il presidente dell’Ordine dei Medici Pasquale Veneziano, il dott. Filippo Frattima, presidente della Commissione per gli Affari degli Odontoiatri e il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, prof.ssa Giuseppina princi.

Le trenta ore con l’Ordine dei medici per i ragazzi delle quattro classi, tutti appartenenti al penultimo anno del corso di studi liceale, va a concludere un quadro costruito su percorsi sul campo con l’istituto di analisi De Blasi e la clinica Villa Aurora e, dunque, costituisce un ulteriore supporto tecnico-teorico a quello tecnico pratico, fondato su aspetti legati alla vita professionale fatta di esperienze concrete e di ricerca scientifica.