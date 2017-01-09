Golden Globe Awards 2017: ecco tutti i vincitori

Actors Ryan Gosling and Emma Stone, winners of the Best Performance by an Actor/Actress in a Motion Picture ? Comedy or Musical for 'La La Land', pose in the press room at the 74th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017. / AFP / ROBYN BECK (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

Beverly Hills assegna i 74esimi Golden Globe: l'elenco completo dei premi per cinema e televisione, con le candidature di ogni categoria

Al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills sono stati assegnati i 74esimi Golden Globe Awards: la serata è stata presentata da Jimmy Fallon, e le sorprese non sono mancate!

La La Land trionfa ai Golden Globe

Per il cinema trionfa “La La Land”, il musical del regista di Whiplash Damien Chazelle, che ha portato a casa sette Golden Globe, che includono i riconoscimenti per Miglior commedia, Miglior regista, Miglior attrice protagonista (Emma Stone) e Miglior attore protagonista (Ryan Gosling).

Per la tv, spiccano le vittorie di Claire Foy e Billy Bob Thornton come migliori attori protagonisti per una serie drammatica e di “The Crown” come miglior serie drammatica.

A portare a casa più statuette è stata “The Night Manager” anche se va detto che la più ambita statuetta come miglior miniserie è andata proprio allo show capitanato da Cuba Gooding Jr e Sarah Paulson – che vince come miglior attrice protagonista-.

Ecco tutti i vincitori del cinema e della televisione dei Golden Globe Awards 2017 (in alto in grassetto i vincitori, sotto le nominations):

I vincitori del cinema

CINEMA

Miglior film drammatico

Moonlight

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Miglior commedia o musical

La La Land

20th Century Women

Deadpool

Florence

Sing Street

Miglior regista

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Animali Notturni

Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Miglior sceneggiatura

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Animali Notturni

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Taylor Sheridan, Hell or High Water

Miglior attrice in un film drammatico

Isabelle Huppert, Elle

Amy Adams, Arrival

Jessica Chastain, Miss Sloane

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Miglior attore in un film drammatico

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, La battaglia di Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Barriere

Miglior attrice in una commedia o musical

Emma Stone, La La Land

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, L’eccezione alla regola

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Meryl Streep, Florence

Miglior attore in una commedia o musical

Colin Farrell, The Lobster

Ryan Gosling, La La Land

Hugh Grant, Florence

Jonah Hill, Trafficanti

Ryan Reynolds, Deadpool

Miglior attrice non protagonista

Viola Davis, Barriere

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Il Diritto di Contare

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Miglior attore non protagonista

Aaron Taylor-Johnson, Animali Notturni

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Simon Helberg, Florence

Dev Patel, Lion

Migliore colonna sonora originale

La La Land

Moonlight

Arrival

Lion

Il diritto di contare

Miglior canzone originale

City of Stars, La La Land

Can’t Stop the Feeling, Trolls

Faith, Sing

Gold, Gold

How Far I’ll Go, Oceania

Miglior film animato

Zootropolis

Kubo e la spada magica

Oceania

La mia vita da zucchina

Sing

Miglior film straniero

Elle

Divines

Neruda

The Salesman

Toni Erdmann

I vincitori della televisione

TELEVISIONE

• Miglior serie drammatica

The Crown

Il Trono di Spade

Stranger Things

This Is Us

Westworld

• Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Claire Foy (The Crown)

Caitriona Balfe (Outlander)

Keri Russell (The Americans)

Winona Ryder (Stranger Things)

Evan Rachel Wood (Westworld)

• Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Billy Bob Thornton (Goliath)

Rami Malek (Mr. Robot)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Matthew Rhys (The Americans)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

• Miglior serie comedy o musicale

Atlanta

black-ish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep

• Miglior attrice protagonista in una serie comedy o musicale

Tracee Ellis Ross (black-ish)

Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Sarah Jessica Parker (Divorce)

Issa Rae (Insecure)

Gina Rodriguez (Jane the Virgin)

• Miglior attore protagonista in una serie comedy o musicale

Donald Glover (Atlanta)

Anthony Anderson (black-ish)

Gael Garcia Bernal (Mozart in the Jungle)

Nick Nolte (Graves)

Jeffrey Tambor (Transparent)

• Miglior miniserie o TV-Movie

People v. O.J. Simpson

American Crime

The Dresser

The Night Manager

The Night Of

• Miglior attrice protagonista in una miniserie o TV-Movie

Sarah Paulson (People v. O.J. Simpson)

Felicity Huffman (American Crime)

Riley Keough (The Girlfriend Experience)

Charlotte Rampling (London Spy)

Kerry Washington (Confirmation)

• Miglior attore protagonista in una serie, miniserie o TV-Movie

Tom Hiddleston (The Night Manager)

Riz Ahmed (The Night Of)

Bryan Cranston (All the Way)

John Turturro (The Night Of)

Courtney B. Vance (People v. O.J. Simpson)

• Miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o TV-Movie

Olivia Colman (The Night Manager)

Lena Headey (Il Trono di Spade)

Chrissy Metz (This Is Us)

Mandy Moore (This Is Us)

Thandie Newton (Westworld)

• Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o TV-Movie

Hugh Laurie (The Night Manager)

Sterling K. Brown (People v. O.J. Simpson)

John Lithgow (The Crown)

Christian Slater (Mr. Robot)

John Travolta (People v. O.J. Simpson)