Golden Globe Awards 2017: ecco tutti i vincitori
Beverly Hills assegna i 74esimi Golden Globe: l'elenco completo dei premi per cinema e televisione, con le candidature di ogni categoria
09 Gennaio 2017 - 14:33 | di Redazione
Actors Ryan Gosling and Emma Stone, winners of the Best Performance by an Actor/Actress in a Motion Picture ? Comedy or Musical for 'La La Land', pose in the press room at the 74th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017. / AFP / ROBYN BECK (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP/Getty Images)
Al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills sono stati assegnati i 74esimi Golden Globe Awards: la serata è stata presentata da Jimmy Fallon, e le sorprese non sono mancate!
La La Land trionfa ai Golden Globe
Per il cinema trionfa “La La Land”, il musical del regista di Whiplash Damien Chazelle, che ha portato a casa sette Golden Globe, che includono i riconoscimenti per Miglior commedia, Miglior regista, Miglior attrice protagonista (Emma Stone) e Miglior attore protagonista (Ryan Gosling).
Per la tv, spiccano le vittorie di Claire Foy e Billy Bob Thornton come migliori attori protagonisti per una serie drammatica e di “The Crown” come miglior serie drammatica.
A portare a casa più statuette è stata “The Night Manager” anche se va detto che la più ambita statuetta come miglior miniserie è andata proprio allo show capitanato da Cuba Gooding Jr e Sarah Paulson – che vince come miglior attrice protagonista-.
Ecco tutti i vincitori del cinema e della televisione dei Golden Globe Awards 2017 (in alto in grassetto i vincitori, sotto le nominations):
I vincitori del cinema
CINEMA
Miglior film drammatico
Moonlight
La battaglia di Hacksaw Ridge
Hell or High Water
Lion
Manchester by the Sea
Miglior commedia o musical
La La Land
20th Century Women
Deadpool
Florence
Sing Street
Miglior regista
Damien Chazelle, La La Land
Tom Ford, Animali Notturni
Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge
Barry Jenkins, Moonlight
Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea
Miglior sceneggiatura
Damien Chazelle, La La Land
Tom Ford, Animali Notturni
Barry Jenkins, Moonlight
Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea
Taylor Sheridan, Hell or High Water
Miglior attrice in un film drammatico
Isabelle Huppert, Elle
Amy Adams, Arrival
Jessica Chastain, Miss Sloane
Ruth Negga, Loving
Natalie Portman, Jackie
Miglior attore in un film drammatico
Casey Affleck, Manchester by the Sea
Joel Edgerton, Loving
Andrew Garfield, La battaglia di Hacksaw Ridge
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Denzel Washington, Barriere
Miglior attrice in una commedia o musical
Emma Stone, La La Land
Annette Bening, 20th Century Women
Lily Collins, L’eccezione alla regola
Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen
Meryl Streep, Florence
Miglior attore in una commedia o musical
Colin Farrell, The Lobster
Ryan Gosling, La La Land
Hugh Grant, Florence
Jonah Hill, Trafficanti
Ryan Reynolds, Deadpool
Miglior attrice non protagonista
Viola Davis, Barriere
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Il Diritto di Contare
Michelle Williams, Manchester by the Sea
Miglior attore non protagonista
Aaron Taylor-Johnson, Animali Notturni
Mahershala Ali, Moonlight
Jeff Bridges, Hell or High Water
Simon Helberg, Florence
Dev Patel, Lion
Migliore colonna sonora originale
La La Land
Moonlight
Arrival
Lion
Il diritto di contare
Miglior canzone originale
City of Stars, La La Land
Can’t Stop the Feeling, Trolls
Faith, Sing
Gold, Gold
How Far I’ll Go, Oceania
Miglior film animato
Zootropolis
Kubo e la spada magica
Oceania
La mia vita da zucchina
Sing
Miglior film straniero
Elle
Divines
Neruda
The Salesman
Toni Erdmann
I vincitori della televisione
TELEVISIONE
• Miglior serie drammatica
The Crown
Il Trono di Spade
Stranger Things
This Is Us
Westworld
• Miglior attrice protagonista in una serie drammatica
Claire Foy (The Crown)
Caitriona Balfe (Outlander)
Keri Russell (The Americans)
Winona Ryder (Stranger Things)
Evan Rachel Wood (Westworld)
• Miglior attore protagonista in una serie drammatica
Billy Bob Thornton (Goliath)
Rami Malek (Mr. Robot)
Bob Odenkirk (Better Call Saul)
Matthew Rhys (The Americans)
Liev Schreiber (Ray Donovan)
• Miglior serie comedy o musicale
Atlanta
black-ish
Mozart in the Jungle
Transparent
Veep
• Miglior attrice protagonista in una serie comedy o musicale
Tracee Ellis Ross (black-ish)
Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend)
Julia Louis-Dreyfus (Veep)
Sarah Jessica Parker (Divorce)
Issa Rae (Insecure)
Gina Rodriguez (Jane the Virgin)
• Miglior attore protagonista in una serie comedy o musicale
Donald Glover (Atlanta)
Anthony Anderson (black-ish)
Gael Garcia Bernal (Mozart in the Jungle)
Nick Nolte (Graves)
Jeffrey Tambor (Transparent)
• Miglior miniserie o TV-Movie
People v. O.J. Simpson
American Crime
The Dresser
The Night Manager
The Night Of
• Miglior attrice protagonista in una miniserie o TV-Movie
Sarah Paulson (People v. O.J. Simpson)
Felicity Huffman (American Crime)
Riley Keough (The Girlfriend Experience)
Charlotte Rampling (London Spy)
Kerry Washington (Confirmation)
• Miglior attore protagonista in una serie, miniserie o TV-Movie
Tom Hiddleston (The Night Manager)
Riz Ahmed (The Night Of)
Bryan Cranston (All the Way)
John Turturro (The Night Of)
Courtney B. Vance (People v. O.J. Simpson)
• Miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o TV-Movie
Olivia Colman (The Night Manager)
Lena Headey (Il Trono di Spade)
Chrissy Metz (This Is Us)
Mandy Moore (This Is Us)
Thandie Newton (Westworld)
• Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o TV-Movie
Hugh Laurie (The Night Manager)
Sterling K. Brown (People v. O.J. Simpson)
John Lithgow (The Crown)
Christian Slater (Mr. Robot)
John Travolta (People v. O.J. Simpson)
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