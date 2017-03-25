Golem Palmi, a Mondovì per confermarsi da Play Off

Per la gara contro le Piemontesi coach Giangrossi chiede alle sue ragazze la massima concentrazione.

L’obiettivo: restare in zona Play Off

Sarà certamente una prova di maturità non indifferente quella che attende la Golem Software Volley Palmi, chiamata a dare conferme sul campo contro l’ostica Lpm Bam Mondovì, alla disperata ricerca di punti salvezza. La formazione Piemontese è reduce dalla bella prestazione nel derby contro Fenera Chieri, che l’ha vista dare del filo da torcere e trascinare fino al tie break la più quotata formazione padrona di casa in una partita spettacolare in cui le due squadre hanno dovuto spesso lottare fino ai vantaggi. Una partita che ha avuto una rilevanza anche per la Golem Palmi, che con la vittoria sul taraflex di Volalto Caserta ed il mezzo passo falso casalingo di Chieri è riuscita a compiere un considerevole balzo in classifica, agganciando la tanto desiderata zona Play Off. L’obiettivo sarà ora quello di mantenersi nei posti utili per il ticket Play Off fino alla fine del torneo. Il primo ostacolo tra questo traguardo e la formazione guidata da Pasqualino Giangrossi e Patrizio Okechukwu sarà, per l’appunto, la Lpm Mondovì. La Golem Palmi, protagonista di un periodo più che positivo, viaggia sulle ali dell’entusiasmo, consapevole che, ora, il raggiungimento dell’obiettivo Play Off dipende solo dalle proprie prestazioni, non da quelle delle avversarie.

«Contro Mondovì non sarà una gara semplice – ha spiegato coach Pasqualino Giangrossi – è una squadra che si è rinforzata notevolmente, in uno stato di buona salute e che, soprattutto, sta esprimendo una buona pallavolo. Vincere non sarà una passeggiata, dovremo cercare di metterli in difficoltà sfruttando la coralità del nostro gioco, affrontando la gara con la giusta cattiveria e mantenendo il focus dall’inizio alla fine. Non possiamo permetterci cali di concentrazione».

Nota positiva il recupero nel ruolo di Opposto di Bruna Vrankovic, ferma ai box per una frattura alla mano ora pienamente recuperata. Ancora indisponibile invece Elisa Zanette, tra le giocatrici con il maggior numero di punti messi a segno nelle fila della Golem. A sostituirla nel ruolo di Opposto c’è Monica Lestini, fin lì adoperata come banda, adattatasi molto bene al nuovo ruolo di Opposto, nel quale ha continuato a raccogliere gli elogi di coach Giangrossi e del pubblico di casa, dimostrandosi giocatrice di grande rilevanza e sicuro affidamento.

Le possibili scelte di Mondovì

Mondovì sarà probabilmente in campo con il sestetto tipo, con Stomeo e Bici a comporre la diagonale palleggiatore – opposto, D’Odorico e Nomikou in banda, Borgogno e Bruno al centro e Poma Libero.

Per affrontare la squadra di coach Luca Secchi, ex della corregionale Soverato, Giangrossi dovrà affidarsi ad una formazione di partenza pressoché obbligata, con Erica Vietti in regia, Monica Lestini Opposto, il capitano Francesca Moretti e Tifanny Pereira De Abreu schiacciatrici, Ludovica Guidi e Tiziana Veglia al centro con Alice Barbagallo nel ruolo di Libero.

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