Al G.O.M. di Reggio fa tappa il tour ‘La musica, un’emozione che cura’

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato oggi la prima tappa del progetto La musica, un’emozione che cura, organizzato da Federsanità ANCI Calabria in partnership con il Conservatorio di Musica “Pyotr Ilyich Tchaikovsky” di Catanzaro.

Nell’androne di ingresso dell’Ospedale il trio Tchaikovsky – composto da Grazia Barillà, Naomi Mazzeo e Giada Principato – ha saputo incantare con la sua bravura i pazienti, gli operatori e l’utenza di passaggio.

Le musiciste hanno regalato qualche momento di spensieratezza sulle note di brani indimenticabili come Perfect di Ed Sheeran e A Thousand Years di Christina Perri, passando per le colonne sonore dei classici Disney come La bella e la bestia e capolavori del cinema italiano quali La vita è bella.

Il valore terapeutico e il supporto istituzionale

Ad introdurre l’evento è stata Luisa La Colla, responsabile della comunicazione Federsanità ANCI Calabria, che ha spiegato le motivazioni profonde dell’iniziativa:

«Siamo qui perché Federsanità ANCI Calabria ha stipulato una convenzione con il Conservatorio di Musica “Pyotr Ilyich Tchaikovsky” in quanto riconosciamo il valore della musica anche all’interno del percorso di cura. Sappiamo infatti che le emozioni suscitate dalla musica sviluppano ossitocina e quindi fanno bene all’anima: come abbiamo detto più volte, la musica è una medicina il cui bugiardino è scritto sul pentagramma con note e chiavi di violino».

Il Direttore Amministrativo Aziendale, Francesco Araniti, ha ringraziato anche a nome del Commissario Straordinario del G.O.M., Tiziana Frittelli, per l’iniziativa che ha l’obiettivo di spezzare la routine dei pazienti e degli operatori, in un ambiente confortevole – da poco rinnovato – ideale per trascorrere un momento piacevole.

Il Presidente di Federsanità ANCI Calabria, Giuseppe Varacalli, augurando a tutti i presenti buon ascolto, ha ricordato che quella del G.O.M. è solo la prima tappa di un percorso più ampio che coinvolgerà altre strutture sanitarie.

Un linguaggio universale in tour per la Calabria

La docente Grazia Barillà, intervenuta a nome della Direttrice del Conservatorio Valentina Currenti, ha lodato la pregevole iniziativa sottolineando che la musica rappresenta un linguaggio universale che «può curare e rendere sopportabile il dolore».

Il tour La musica, un’emozione che cura proseguirà nelle prossime ore toccando altre strutture della regione:

Oggi pomeriggio presso la A.O.U. Renato Dulbecco di Catanzaro;

Domani all’ASP di Crotone.

