Una cena benefica nel ristorante dello chef Filippo Cogliandro a sostegno di ABIO Reggio Calabria e dei bambini in ospedale: ecco come partecipare

L’appuntamento è per giovedì 21 Dicembre alle 20,30 presso il Ristorante L’A Gourmet L’Accademia di Reggio Calabria.

L’evento che vedrà in campo tre associazioni, la San Camillo Onlus, La Domino e il Centro Margherita, unite a sostegno di ABIO Reggio Calabria per prendersi cura dei bambini e degli adolescenti in ospedale.

Il grande ristorante dello chef Filippo Cogliandro, si trasformerà in un convivio a finalità benefica, grandi protagonisti i reggini: saranno, infatti i nostri concittadini a determinare il successo del “Gran Galà del sorriso”, partecipandovi numerosi.

A cosa servono i fondi raccolti

Non un contributo virtuale ma sostanziale, i fondi raccolti potranno garantire sempre da ABIO, i diritti dei bambini e delle loro famiglie fin dal primo momento del ricovero in ospedale. Dalla Carta dei diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale, alla Certificazione della qualità della Pediatria, per un Ospedale davvero all’altezza dei Bambini.

Ogni giorno decine di volontari ABIO sono a fianco dei bambini per portare il sorriso dove c’è la malattia, il colore che arriva in un ambiente che può fare paura. Abbiamo tanti progetti da realizzare per rendere l’ospedale sempre più a “misura di bambino” il vostro contributo potrà aiutarci a fare la “differenza“.

In programma una serata veramente speciale ….. Vi aspettiamo!

Come partecipare e prenotare

Perciò l’appello è rivolto a tutti i reggini affinchè acquistino l’invito di partecipazione in prevendita presso la sede della San Camillo Onlus, in Via Fra’ Gesualdo Melacrinò 5 di Reggio Calabria, all’interno del Palazzo del Tribunale di Sorveglianza. La prenotazione è possibile anche via mail all’indirizzo: sancamilloonlus2017@libero.it. e per telefono al numero 0965/31266.