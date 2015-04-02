Gran successo in Spagna per “Anime Nere”
Il film di Francesco Munzi, venduto in 18 paesi, aumenta le copie in distribuzione nelle sale spagnole dopo il piazzamento al box office
02 Aprile 2015 - 08:46 | di Vincenzo Comi
Appena vincitore all’ItaliaFilmFest al Festival di Bari,- Premio Monicelli alla regia, il Cristaldi alla produzione, il Perpignani al montaggio, Anime Nere di Francesco Munzi continua a raccogliere consensi all’estero: già venduto in 18 paesi, va forte in Spagna.
In questo Paese la distribuzione aumenterà le copie di “Calabria”, questo il titolo, del 25% dopo che si è posizionato come terza media copia al box office. Su El Pais e su El Mundo, i critici lo hanno scelto “film della settimana”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie