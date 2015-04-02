Gran successo in Spagna per “Anime Nere”

Appena vincitore all’ItaliaFilmFest al Festival di Bari,- Premio Monicelli alla regia, il Cristaldi alla produzione, il Perpignani al montaggio, Anime Nere di Francesco Munzi continua a raccogliere consensi all’estero: già venduto in 18 paesi, va forte in Spagna.

In questo Paese la distribuzione aumenterà le copie di “Calabria”, questo il titolo, del 25% dopo che si è posizionato come terza media copia al box office. Su El Pais e su El Mundo, i critici lo hanno scelto “film della settimana”.