Grande attesa per il concerto di Stefano Bollani al Castello Svevo della città di Cosenza
Il pianista porta al Castello Normanno Svevo il suo Piano Solo, concerto di punta della rassegna 'Exit. Deviazioni in arte e musica'
12 Settembre 2017 - 16:52 | di Vincenzo Comi
Il concerto di Stefano Bollani è sicuramente il concerto di punta della rassegna artistica e musicale “Exit. Deviazioni in arte e musica“, ideata e organizzata da Piano B e che, nel corso dell’estate, ha portato al Castello Normanno Svevo della città di Cosenza – simbolo dell’antica città dei Bruzi – nomi dell’eccellenza musicale come Paolo Zanarella, conosciuto in tutto il mondo come “il pianista fuori posto”; la donna del jazz Rita Marcotulli e la giovanissima Floriana Cangiano, in arte Flo, una delle figure più importanti della nuova canzone d’autore al femminile.
La rassegna Exit e la scelta degli artisti
Non casuale è stata la scelta degli artisti che, a loro modo, sono “EXIT”, ovvero con la loro musica riescono a suggerire nuove vie di fuga, evasioni, “Deviazioni in arte e musica” invitando gli spettatori ad osservare gli eventi da un altro punto di vista, provare a vivere secondo un altro ritmo ed un’altra dimensione. In questa prospettiva si inserisce a pieno titolo l’esibizione di Stefano Bollani in “Piano Solo“, uno sbalorditivo viaggio musicale con imprevedibili incursioni in differenti generi, ritmi e sonorità.
Nella sua formazione solistica Bollani è in realtà accompagnato dai diversi personaggi che fa vivere, voce e tastiera, scherzando con il pubblico, in un infinito gioco di provocazione tra humor e poesia. Piano Solo, più che un tradizionale concerto al pianoforte, è un omaggio all’arte dell’improvvisazione. Nel momento in cui Stefano Bollani sale sul palco per il suo one man show, tutto può accadere. Non esiste nessuna scaletta, nessun programma di sala a cui aggrapparsi per seguire il succedersi dei brani. Lo spettatore è trascinato in un’avventura diversa in ogni brano, un viaggio a perdifiato attraverso orizzonti musicali solo apparentemente lontani. Si può passare così da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai ritmi brasiliani, con improvvise incursioni nel pop o nel repertorio italiano degli anni Quaranta.
Un viaggio musicale senza scaletta
In questo vero e proprio flusso di coscienza musicale, il riso e l’emozione si amalgamano, lasciando spazio ad una sola certezza: alla fine del concerto sarà il pubblico protagonista a decidere il bis, in un medley imprevedibile in cui il virtuosismo si mescola all’irriverenza. L’esclusivo evento per la città di Cosenza è quindi al suo countdown per assistere alla performance di uno tra i pianista più eclettici e talentuosi della scena internazionale per il mondo degli ottantotto tasti.
L’organizzazione precisa che in caso di pioggia il concerto – previsto per le ore 21.00 – si svolgerà regolarmente in un luogo al chiuso che sarà tempestivamente comunicato.
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