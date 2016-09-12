Grande successo per ASC e Mediterranean Wellness 2016

ASC continua il grande lavoro di coinvolgimento degli anziani di tutta Italia nel progetto nazionale “Sport e Movimento, i Pilastri dell’Invecchiamento”. I giorni 2, 3 e 4 settembre 2016, presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, una squadra di nostri rappresentanti e tecnici hanno portato il loro contributo, guadagnandosi un ruolo di spicco per la professionalità e la preparazione dimostrate, all’interno della manifestazione “Mediterranean Wellness”, evento completamente dedicato al mondo del wellness e del fitness, di cui ASC è stato partner tecnico.

Oltre 100 over 60 coinvolti nel progetto Sport e Movimento

La presenza del Progetto “Sport e Movimento” ha raccolto parecchi consensi e adesioni, sono stati oltre 100 gli over 60 coinvolti nelle sessioni proposte dai nostri tecnici affiliati. Tra questi, Eugenia Galimi, per le discipline di ballo e ginnastica.

Altra attività che siamo stati lieti di portare al “Mediterranean Wellness” è quella relativa alla ASC Academy, progetto di alta formazione nato per rispondere alle esigenze di specificità che la nostra pluriennale esperienza di collaborazione con le Federazioni Sportive ha evidenziato. La proposta dell’Academy si è realizzata in una serie di workshop monotematici, ognuno dei quali caratterizzato da forte specificità rispetto all’argomento trattato. I titoli presentati sono stati: “FLEXIBILITY AND MOBILITY FOR SQUATTING Analisi e biomeccanica dell’esercizio più usato nel mondo”, a cura del Dott. Marco Visconti, “GAIT CYCLE AND FEET WORKOUT Analisi del passo e strategie di allenamento dell’arto inferiore”, tenuto dal Dott. Domenico David, “KETTLEBELL TRAINING FOR BEGINNERS”, con la co-conduzione del Dott. Michele Nicolais, della Dott.ssa Laura Achilli e del Dott. Marco Achilli, “MANAGEMENT SPORTIVO”, con la Dott.ssa Fabiana Boiardi e “ATTIVITA’ FISICA ADATTATA ALLA TERZA ETA’”, ideato e condotto dal Dott. Marco Visconti. IDOOR CYCLING proposto dal responsabile provinciale Indoor Cycling DEMETRIO ERRIGO.

La buona riuscita dell’iniziativa

Come sempre la buona riuscita dell’iniziativa è da ricercare, oltre che nella professionalità e preparazione dei nostri tecnici, nel lavoro di squadra che noi di ASC portiamo giornalmente avanti con impegno e passione. A tal proposito, segnaliamo l’ottimo lavoro svolto dal Presidente ASC della Provincia di Reggio Calabria Antonio Eraclini, dal Responsabile Formazione per Reggio Calabria Dott. Renato Raffa e da tutto il suo Staff , dal contributo dei Comitati di Fermo e Roma, nelle persone del Presidente Giampietro Cappella e Massimo Boiardi.