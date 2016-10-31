Grande successo in Calabria per la ‘Festa del Cioccolato’: ben 160 mila i visitatori

“Ottanta stand, 60 maestri cioccolatieri provenienti dal Sud Italia e, quest’anno, anche dalla Toscana, oltre 160 mila visitatori nelle tre giornate: sono i numeri della 14esima edizione della Festa del cioccolato che nel fine settimana ha animato l’isola pedonale di Corso Mazzini a Cosenza. Bissato, dunque, il successo dello scorso anno. Bilancio positivo per una manifestazione nata quasi per gioco, 14 anni fa, grazie alla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa e agli artigiani della cioccolata del territorio e che oggi e’ diventato uno degli eventi di punta dell’autunno cosentino”.

Le parole del presidente Cna provinciale

Lo comunica una nota del portavoce del Comune di Cosenza. “L’intuizione che abbiamo avuto 14 anni fa – ha commentato il presidente della Cna provinciale Francesco Rosa – si e’ dimostrata un’idea vincente. Una kermesse, organizzata dalla Cna, in collaborazione con la Camera di commercio e il Comune di Cosenza, cresciuta nel tempo che e’ riuscita a coinvolgere, di anno in anno, sempre piu” operatori. Quest’anno abbiamo incrementato gli stand ed e’ aumentato il numero di visitatori provenienti anche da fuori regione, come confermano le significative presenze registrate negli alberghi del cosentino. Dai maestri del cioccolato – sottolinea Francesco Rosa – ai sarti che hanno esposto le loro creazioni nella passerella sull’isola pedonale di Cosenza, il cammino della Cna continua nel solco della qualita’ e della promozione delle imprese.

mLa Festa del cioccolato ormai e’ un format che funziona. La strada da seguire e’ quella della sinergia fra istituzioni, imprenditori, forze produttive, enti intermedi e cittadini. Laddove si viaggia nella direzione della promozione dei nostri artigiani e del nostro territorio si genera un meccanismo virtuoso. Con l’assessore alla Crescita economica del Comune di Cosenza, Loredana Pastore, si e’ innescata una fruttuosa collaborazione istituzionale che mi auguro – ha aggiunto il presidente della Cna provinciale Francesco Rosa – porti alla organizzazione di altri eventi in grado di esprimere le migliori potenzialita’ del nostro territorio”. “La Festa del cioccolato – ha commentato il presidente della Camera di commercio Klaus Algieri – ormai non e’ piu’ una manifestazione provinciale ma e’ interregionale. La speranza e’ che possa diventare un evento nazionale”. “Gli organizzatori hanno voluto ringraziare anche il sindaco Mario Occhiuto per la location dell’iniziativa e per la disponibilita’ dimostrata nei confronti dell’evento. Nonostante l’enorme flusso di visitatori tutto si e’ svolto al meglio grazie all’impeccabile servizio svolto dei vigili urbani.

I ringraziamenti degli organizzatori

Lodevole, poi – spiega la nota -, il lavoro degli operatori di Ecologia oggi, che incessantemente, hanno provveduto alla pulizia delle strade. Importante, inoltre, il presidio attuato davanti alle statue del Mab, per evitare atti vandalici e gesti di incivilta’, affidato dall’amministrazione comunale ai volontari di ‘Fare ambiente’. Cna e Camera di commercio sottolineano poi l’ottimo lavoro svolto da Pino De Rose, event planner di Publiepa, che da 14 anni cura nei minimi dettagli l’organizzazione della Festa del Cioccolato . Una manifestazione che quest’anno ha coinvolto fattivamente anche alcune attivita’ commerciali dell’isola pedonale di Corso Mazzini”. “Una scommessa vinta, a giudicare dalle presenze e dai giudizi espressi dagli operatori presenti – ha sottolineato Il presidente della Cna Franco Rosa. Il nostro obiettivo – ha aggiunto – e’ quello di valorizzare le eccellenze e le tradizioni artigianali della regione e abituare i consumatori all’acquisto di prodotti di alta qualita’. Per questo e’ necessario fare rete, per sostenere e far crescere ancora di piu’ una manifestazione che, come dimostrano anche i numeri della 14esima edizione, puo’ contribuire concretamente allo sviluppo economico del territorio”.