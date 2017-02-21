Grande successo per il contest B.A.M.S. 2016

Grande successo di pubblico e di presenze alla cerimonia di premiazione del concorso pittorico, denominato Biennale Area Metropolitana dello Stretto B.A.M.S. 2016, tenutasi il 19 Febbraio 2017 presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” e la Sala Mostre del Liceo.

Che cos’è la Biennale dello Stretto

La Biennale dello Stretto nasce dalla collaborazione tra il Liceo Artistico e l’Associazione Calabria-Spagna con l’intento di promuovere e valorizzare i rapporti storico-culturali tra l’Italia ed i paesi ispanici .

La prima annualità della Biennale è stata incentrata alle opere pittoriche con soggetti attinenti alla civiltà spagnola e/o hispano americana.

L’evento ha ricevuto vari ed importanti patrocini e sponsorizzazioni ( oltre alle due Città Metropolitane dello Stretto , del Consolato Generale di Spagna a Napoli e dell’ Istituto CERVANTES e del Ministero della Cooperazione).

Vari artisti, hanno registrato stima e ammirazione dal pubblico e dagli addetti ai lavori, giudicati da una giuria tecnica.

Tutti i partecipanti, alla presenza del Console generale di Spagna Josè Luis Solano Gadea e dal portavoce del Sindaco di Reggio Calabria Dott. Francesco Arcidiaco, hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

Le menzioni speciali e i primi tre premi

La commissione, ha conferito sei menzioni speciali a: Daniele Chiovaro, Maria Chiara Falcomatà, Giulia Corsaro, Giovanna Macheda, Alessandro Allegra, Tiziana Briganti.

Giovanna Sabrina Pirrotta (primo premio), Nicoletta Marra (secondo premio) e Sebastiano Plutino (terzo premio), sono stati premiati per il valore artistico delle loro opere dal Dirigente Scolastico Avv. Albino Barresi e dalla Dott.ssa Rosa Luisa Fontana Presidente dell’Associazione culturale Calabria -Spagna che in sinergica collaborazione hanno indetto il bando e organizzato questa prima Biennale d’Arte.

Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Avv. Albino Barresi: “E’ sempre emozionante prendere parte ad iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale. Un particolare ringraziamento va alla Dott.ssa Fontana dell’Associazione Calabria Spagna e al pubblico numeroso e molto appassionato che ha preso parte a questo evento. L’appuntamento è per tutti al prossimo anno per misurarsi con il nuovo tema che verrà proposto.”