Grande successo del triangolare di calcio al campo ‘Lo Presti’
Al campo Lo Presti di Palmi triangolare del Distretto Leo 108YA con la squadra Forense e quella del Comune per sensibilizzare gli studenti sulla disabilità
14 Aprile 2017 - 13:10 | di Federica Geria
Strepitoso successo del triangolare di calcio che si è svolto l’11 Aprile 2017, presso il campo sportivo “Lo Presti” tra la squadra del Distretto Leo 108YA, la squadra Forense di Palmi e la squadra del Comune di Palmi, a cui hanno assistito gli alunni ed i docenti degli Istituti Scolastici Superiori di Palmi. È la prima volta, da circa 13 anni, che si è tenuto un evento distrettuale Leo a Palmi per questa tematica, riferita al Service Nazionale sulla Disabilità inerente il progetto Tesn-kairos ed è stata promossa dal Referente Area Calabria del progetto Tesn- kairos Federica Foti, è partita dall’Unione dei due coordinamenti il Tesn- kairos e lo sport (team leader Lorenzo Isabello). Il presidente distrettuale Valeria Castaldo ha tenuto in particolare modo a questa attività ed il distretto é stato rappresentato dal vice- presidente nonché presidente eletto per l’anno 2017/18 Francesco Bagnato che ha portato il saluto del distretto. Il team leader Lorenzo Isabello ha espresso l’importanza dell’attività che si è potuta realizzare grazie agli sponsor: Asd Planet Sport, Michele Affidato Orafo, Coppoletta Azienda Agricola e il Lions Club Palmi. Il presidente del Lions Club di Palmi avv. Armando Veneto e quello del Leo Club di Palmi Simona Monteleone hanno voluto fortemente ospitare questa iniziativa ed hanno coadiuvato il distretto. Erano presenti all’attività il Presidente di Zona Arch. Giovanni Barone e il Vice Presidente del Lions Club Palmi Avv.Carmelo Ciappina ed il delegato all’organizzazione per il Lions Club di Palmi Ing. Saverio Foti. L’evento è stato possibile anche grazie al Presidente della Palmese, dr. Giuseppe Carbone, che ha messo a disposizione il campo sportivo.
La finalità della partita è stata quella di sensibilizzare le nuove generazioni degli studenti sul tema della disabilità in generale (per quei ragazzi meno fortunati) e di raccogliere dei fondi da destinarsi alle attività connesse al Service del Campo “Lucciola Blu”, che è un evento distrettuale dei Lions il cui responsabile Distrettuale è l’Avv. Annunziato Santoro. Il campo Lucciola Blu ha come obiettivo il recupero ed il consolidamento delle autonomie personali e sociali e nasce dalla piena consapevolezza dell’importanza, per i giovani con handicap, “di imparare ad essere autonomi”, per essere un domani capaci di gestire, per quanto possibile, il proprio quotidiano. I fondi raccolti dal Distretto Leo saranno utilizzati per una donazione al “Campo Lucciola Blu. Infine, sono state premiate le squadre partecipanti al triangolare.
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