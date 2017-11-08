Grande successo di ‘Intelligence’. Pubblicata la graduatoria degli ammessi
Pubblicata la graduatoria degli ammessi alla settima edizione del master in Intelligence dell'Università della Calabria: le lezioni partono il 2 dicembre 2017
08 Novembre 2017 - 15:08 | di Eva Curatola
Mario Caligiuri, direttore del Master in intelligence dell’Università della Calabria, promosso dal Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione dell’Università, rende noto che è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi alla settima edizione del master di II livello in Intelligence. Il comitato scientifico del master è composto anche dai docenti Alberto Ventira e Luciano Romito,dell’Università della Calabria, Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School, e Marco Valentini,direttore Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentaridel Ministero degli Interni.
La graduatoria degli ammessi è consultabile sul sito istituzionale dell’UNICAL.
«Quest’anno – ha dichiarato Caligiuri – abbiamo avuto richieste molto qualificate da tutta l’Italia, sintomo della credibilità acquisita nel corso degli anni dal nostro corso di studi».
Entro il 16 novembre i candidati ammessi a frequentare il master hanno la possibilità di perfezionare l’iscrizione per la frequenza delle lezioni che cominceranno sabato 2 dicembre 2017.
Fonte: Mario Caligiuri Press
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