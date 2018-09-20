Una mattina con i protagonisti dello sport reggino del passato, del presente e del futuro nella palestra dello storico Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” si è svolto infatti, un incontro dal tema ”La forza dello sport in età adolescenziale” moderato dal giornalista sportivo Giovanni Mafrici.

Tante le dichiarazioni raccolte dai microfoni di CityNow Sport, ad iniziare dalla dirigente della scuola, l’ Avvocato Maria Daniela Musarella che ha dichiarato: “Questa giornata ci dà la possibilità di accogliere tutti gli studenti di questa scuola. Lo sport è trasmettere valori, il primo di tutti è la solidarietà. Bisogna che i ragazzi abbiano un benessere fisico ma anche psicologico per i ragazzi.“

Gli interventi dei protagonisti della Viola

Donato Avenia, direttore generale della Scuola Basket Viola :“Conosco questa palestra del Righi anche meglio della mia casa, qui ci sono cresciuto. Sono orgoglioso di aver avuto l’incarico presso la Scuola Basket Viola, faremo sicuramente molto bene”.

Aurelio Coppolino, Amministratore Delegato Viola Reggio Calabria:“Grazie per questa giornata di sport autentico. Non bisogna perdere queste occasioni perché lo sport è importante per molti motivi, ma fatevi dire da chi ha praticato sport, che la pratica è importante per imparare a perdere, è la sconfitta che bisogna superare. Accettare la sconfitta è fondamentale.

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Gli interventi di AIA e Reggina

Francesco Catona, Presidente della sezione AIA di Reggio Calabria: “Ci tenevo ad essere presente il nostro ruolo è far rispettare le regole, cosa fondamentale per la pratica sportiva. Noi giriamo le scuole per il reclutamento, per far partecipare alle nostre attività, informative perché ne rimarrete entusiasti.

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Giusva Branca, direttore generale della Reggina 1914, ha esortato tutti gli studenti:“Apprezzate ed innamoratevi delle gesta dei campioni del presente e del passato, imparando da loro ne avrete beneficio non solo nella vostra carriera sportiva ma anche nella vita di tutti i giorni”.

Il messaggio della FIP, della Viola e della Reggina

Paolo Surace, presidente della FIP Calabria:“Complimenti per la giornata, lo sport è aggregazione, dobbiamo spingere tutti perché si creino le condizioni tali da far disputare bene e tutti le attività. I valori sono importanti, non da meno è anche la salute. Dovete pretendere lo sport, dovete essere assetati di crescere ed orgogliosi di ciò che riuscirete a fare”.

Matteo Mecacci, allenatore della Viola Reggio Calabria: “Sono momenti da cogliere al volo, i valori dello sport sono imprescindibili, sono quelli della vita normale, l’impegno viene prima di tutto”.

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina 1914:” Conosco bene Reggio Calabria, è importante ricordare i momenti d’oro dello sport reggino, allo stesso tempo lavorare perché si possa tornare grandi, ammiro il lavoro svolto dalla Viola, ci stanno mettendo molto impegno lo stesso grande sacrificio mio per la Reggina”

Presente anche il Consigliere Metropolitano Antonino Castorina:” Stiamo dando il massimo, ci sono tante partite aperte, dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di poter praticare sport, lo dice uno che di pallacanestro ne mastica parecchio in quanto tesserato FIP e arbitro di questo magnifico sport che tanto ha dato e continuerà a dare alla nostra città”.