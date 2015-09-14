Grande successo per l’ attivazione sportello informativo e di supporto per Progetto ‘CONI RAGAZZI’

La presidenza provinciale dell’ASC nell’esprimere enorme soddisfazione per le numerose adesioni al progetto “CONI RAGAZZI” dal suo lancio ad oggi, ribadisce l’importanza strategica per il nostro territorio di una sempre più ampia adesione da parte delle ASD/SSD della Città e della Provincia Reggina.

Nel nostro contesto, lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico: lo sport, infatti, favorisce lo sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione.

L’opportunità offerta dal Coni e subito colta dall’ASC e’ servita per evidenziare il ruolo di supporto ed informazione che gli enti di promozione hanno, le societa’ affiliate all’ASC hanno quindi la possibilita’ di sfruttare la professionalita’ e la preparazione dello staff che fa’ parte del comitato per conoscere ed approfondire il progetto, inoltre si ricorda che lo sportello e’ aperto anche a quelle federazioni o societa’ che ancora non fanno parte del mondo ASC ma che vorrebbero approfondire del servizio messo in atto per conoscerlo.

Si ricordano i contatti e gli orari dal lunedi al venerdi dalle ore 09.00 alle ore 12.30 presso la sede del comitato sita in via castello n.4 all’interno di confcommercio RC , oppure tramite contatto telefonico ai numeri 3386012958 – 3281722070.