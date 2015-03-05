Grande successo per l’ottavo numero di Hunger Magazine

di Daniela Bonanno Conti – Successo per il lancio dell’ottava edizione di Hunger Magazine, la rivista curata dal fotografo internazionale John Rankin, fondata nel 2011 che si avvale per l’ottava edizione anche del prezioso contributo di Marvin Gaye Chetwynd.

La rivista è caratterizzata da pubblicazioni riguardanti diversi settori, esplorati con stile ed eleganza a 360° tra cui: fotografia, arte contemporanea, moda, musica, letteratura, cinema e infine sport. L’8 edizione di Hunger Magazine è caratterizzata da 5 copertine con Erin O’Connor (edizione limited), Mae Lapres, Yumi Lambert, Charlotte Kay e Cora Emmanuel. Inoltre la sezione arte di questo numero è stata curata da Marvin Gaye Chetwynd (candidato al Turner Prize).

Tra i servizi più esclusivi quelli di: Heidi Klum, modella, stilista e conduttrice televisiva, fotografata ad Hollywood da Rankin in un servizio molto evocativo e quello di Erin O’Connor, modella inglese, che parla del suo ritorno nel mondo del catwalk, dopo la nascita del suo primo figlio che è avvenuta l’anno scorso. Ciliegina sulla torta, la presenza di altre figure eclettiche quali: Linsday Lohan, Anna Kendrick, Jeremy Irvine, Alessandro Dell’Acqua, George The Poet, Kris Van Assche.

All’interno del prestigioso magazine troviamo, inoltre, una serie di interviste ai principali artisti creativi del mondo dell’arte contemporanea: Martin Parr, Simon Amstell, Years & Years, Paul Kindersley, Gregor Wright, Dawn Mellor, e Synchrodogs. Inoltre per le amanti del beauty, possiamo trovare servizi riguardanti il tema della bellezza per la primavera/estate 2015.