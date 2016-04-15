Grande successo per ‘Salute e bellezza della pelle’ al Circolo Polimeni

L’AMMI di Reggio Calabria(Associazione mogli medici italiani) in collaborazione con la FIDAPA R.C., ha organizzato in sinergia con il Circolo del tennis Rocco Polimeni, un evento con lo scopo di valorizzare l’impegno delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Nella serata di giovedì 14 aprile, si è tenuto infatti l’incontro “Salute e bellezza della pelle”, introdotto dalla dottoressa Mariella Libri Costantino, presidente dell’Associazione mogli medici italiani di Reggio Calabria e dalla dottoressa Bruna Siviglia, presidente della FIDAPA. Relatrice dell’evento la dottoressa Anna Cordova, la quale ha piacevolmente intrattenuto il nutrito numero di partecipanti all’evento, con un dibattito d’alto spessore.

L’incontro, organizzato grazie alla dedizione della professoressa Laura Cristiano, responsabile Cultura ed eventi del Circolo tennis Polimeni, conferma l’impegno del circolo stesso in ambito culturale e l’appoggio alla FIDAPA nel proprio scopo primario: “incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti”.