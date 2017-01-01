Grande successo per il primo Capodanno reggino a Piazza Duomo – FOTO

Era stato annunciato come “il Capodanno per tutti”, e così è stato.

Il 31 dicembre subito dopo la mezzanotte tantissimi reggini si sono recati a Piazza Duomo, ormai affermatissimo punto di incontro della movida della città, per brindare e festeggiare il nuovo anno sotto le stelle.

Musica, allegria e tanto divertimento con Filippo Lopresti, il quale si è esibito in un live show sensazionale e coinvolgente.

La musica della notte di Capodanno

Una piazza gremita di gente ha festeggiato, ballato e cantato sulle note delle più famose hits degli ultimi anni: una carrellata di musica no stop, a partire dai brani italiani di successo storico come “Gianna” di Rino Gaetano e “Pedro Pè” di Raffaella Carrà, fino ad arrivare alle canzoni più dance e commerciali come “Tacatà” e “Musica” dei Fly Project, che ci hanno rimandato con la mente alle feste e serate estive.

Reggio Calabria ha salutato il nuovo anno in una Piazza Duomo colma di un pubblico di ogni età, che ha risposto con grande entusiasmo all’evento, organizzato in sinergia con il locale Mia Mamma Mia, Filippo Lopresti, Fattoria della Piana e comitato Corso Sud.

Piazza Duomo al centro della città

La nostra Piazza Duomo sta riacquistando la sua importanza, grazie ai tanti eventi organizzati durante il periodo natalizio e agli enti che con passione e sacrificio si sono messi in gioco per far vivere al meglio la notte più lunga dell’anno, donando a Reggio Calabria un Capodanno 2017 unico e speciale, sotto le stelle, libero e per tutti.