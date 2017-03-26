Una grande Viola si impone su Treviglio
Prima vittoria per coach Bolignano: la Viola passa sul parquet della Remer Treviglio e conquista due punti pesanti nella corsa alla salvezza
26 Marzo 2017 - 20:35 | di Domenico Suraci
Importantissimo successo della Viola Reggio Calabria sul parquet della Remer Treviglio. Gli uomini di coach Domenico Bolignano, alla sua prima da capo allenatore, conquistano due punti fondamentali nella lotta alla salvezza, al termine di una gara determinata e combattutissima. Testa adesso alla Benacquista Latina, prossimo avversario della Viola sabato prossimo 1 aprile al PalaPentimele (palla a due alle ore 20.30).
Tabellino
REMER TREVIGLIO – VIOLA REGGIO CALABRIA 76-84
(17-19; 14-18; 24-24; 21-23)
Remer Treviglio: Cesana 16, Nwohuocha 2, Sollazzo 19, Marino 5, Sorokas 12, Rota n.e., Dessí n.e., Mezzanotte, Genovese 3, Rossi 16, Pecchia 3, Marini. Coach: A. Vertemati
Viola Reggio Calabria: Guariglia 6, Gilbert 8, Caroti 13, Fabi 20, Voskuil 19, Marulli, Pandolfi n.e., Guaccio, Taflaj n.e.,Rossato 16, Baldassarre n.e., Babilodze 2. Coach: D. Bolignano
Arbitri: Bongiorni, Marton, Fabiani
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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