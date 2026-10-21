Licata-Siracusa, il 2-1 è sub iudice: l’indiscrezione sul motivo del reclamo degli aretusei. La classifica attuale cambia

Non è ancora definitiva la vittoria del Licata contro il Siracusa. Il successo per 2-1 conquistato domenica 18 ottobre allo stadio “Dino Liotta” è infatti sub iudice, dopo il preannuncio di reclamo presentato dalla società aretusea. Il Giudice sportivo ha preso atto dell’iniziativa del Siracusa, riservandosi ogni decisione di merito. Secondo le prime indiscrezioni, la contestazione riguarderebbe la posizione di un calciatore del Licata. Per conoscere i motivi ufficiali del reclamo bisognerà attendere il deposito degli atti.

Nel frattempo, il Licata ha deciso di affidare la propria difesa all’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo. Attraverso una nota ufficiale, la società gialloblù ha confermato di aver ricevuto il preannuncio di reclamo, esprimendo fiducia sull’esito della vicenda. Il risultato maturato sul campo resta quindi in attesa di omologazione. Saranno gli organi della giustizia sportiva, dopo aver esaminato il ricorso e le eventuali controdeduzioni, a stabilire se confermare il 2-1 oppure adottare altri provvedimenti.

Una vicenda che potrebbe avere conseguenze sulla classifica e che, almeno per il momento, lascia aperta una partita conclusa sul terreno di gioco ma ancora tutta da definire nelle sedi della giustizia sportiva. Il Licata, in attesa della decisione, rimane a quota 14.

La classifica

Reggina 19 Sambiase 17 Avola 16 Vibonese 15 Licata 14* Nuova Igea 14 Milazzo 13 PraiaTortora 12 Nissa 9 Athletic Palermo 8 Vigor Lamezia 8 Modica 7 Siracusa (-7) 7* Favara 7 Gela (-1) 6 Trapani (-5) 4 Ragusa 3 Enna 1

*Il risultato di 2-1 per il Licata maturato sul campo non è stato omologato